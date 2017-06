Reynaldo Clavasquín: "Platense puede ser protagonista nuevamente"

En Puerto Cortés, el Platense ha comenzado a trabajar con un plantel repleto de jóvenes y algunos experimentado. Eso no le impide soñar a su técnico Reynaldo Clavasquín, quien asegura que Tiburón puede ser "altamente competitivo". Comenzó la pretemporada desde el 12 de junio.

Pese a que perdió casi toda la zona baja: Richard Dixon, Dabirson Castillo, Getsel Montes y David Mendoza, Clavasquín espera rearmar el equipo para hacer frente con éxito a tres frentes: Liga Nacional, Copa Presidente y Copa Concacaf.

¿Cómo va esta primera semana de trabajo?

Nos ha dejado, las cosas normales de la activación del jugador. El contacto con el plantel que se hicieron presentes. Se espera que la otra semana tengamos un grupo ya completo. Vamos a iniciar un nuevo campeonato, tanto local como internacional. El tiempo ya es corto, hay que saberlo aprovechar.

Su defensa fue muy golpeada, ¿Busca elementos en esa zona?

Sin duda alguna es una de las cosas que el equipo perdió, es trabajo de dos torneos con jugadores que ya no vamos a contar con ellos. Sin embargo teníamos atrás dos jóvenes que nos pueden ayudar, esperamos también la llegada de unos jugadores que hemos pedido.

¿Cuántos refuerzos necesita este Platense?

Estamos hablando de unos cuatro a cinco refuerzos para afrontar el campeonato de la Liga y Concacaf. Creo que se está trabajando eso. Con eso podemos tener un buen equipo nuevamente. Hay jóvenes y otros con experiencia que nos pueden ayudar no solo en los futbolístico, si no también en el liderazgo. Creo que las expectativas y objetivos son iguales.

¿Habrá más bajas?

No fue por cuestiones de otra cosa, a los jugadores se les venció su contrato y no entraron la propuesta del club. Aquí es importante el que esté. Espero que no haya ninguna baja. Algunos en este momento no tienen contrato, pero está claro que van a continuar con nosotros.

¿Los argentinos Forgione y Osurak ya se incorporaron?

No, esa es la parte que preocupa porque estamos pidiendo a la junta directiva que nos dé una confirmación porque ahora ya es jueves. Ellos tiene un compromiso con el club y no están. Necesitamos que nos confirmen.

¿En qué posiciones está buscando?

Defensas, volantes y delanteros. Tuvimos complicaciones en defensa con la salida de Dabirson y Montes. Necesitamos volantes por fuera y un atacante más. Queremos suplirlo con jugadores locales.

¿Se mencionó Luis Lobo?

Se había hablado. A él se le venció su contrato con Social Sol y no sabemos mucho de él. Es un rumor nada más. Aquí las puertas a nadie se le cierran.

¿Osman Chávez?

Tampoco se ha cerrado puertas, es una cuestión que estamos viendo porque hemos platicado mucho con jugadores que quieren venir, esperamos que este fin de semana tener al menos un fichaje o todas las personas que hemos venido platicando con ellos.

El lunes le gustaría tener plantel completo...

Es importante porque esta pretemporada es también para el Clausura. Es que en diciembre no hay espacio.

También es una pretemporada para hacerle frente a tres retos...

Sí, es importante. Queremos responsabilizar y comprometer al jugador con la institución. Es ahí donde uno puede encontrar el éxito de un equipo de fútbol. Yo pienso que lo más bonito es competir en el alto nivel. Eso requiere de exigencia y responsabilidad como personas. Del pasado ya nadie se acuerda, ahora lo que interesa es el presente y nosotros tenemos por enfrente estos desafíos bonitos, que no son difíciles ni tampoco imposibles. Creo que Platense puede ser protagonista nuevamente en este torneo.

Cuando llegó a la final también empezó con muchos jóvenes.

Sí, en 2016 comenzamos un 6 de junio y ahora un 12. Algo parecido, es la experiencia que nos deja que si preparamos con tiempo podemos obtener buenos resultados. Me parece que aquel equipo era más joven todavía. Platense sigue siendo un proyecto que va por buen camino, no tenemos un plantel de grande nombres pero sí podemos ser un equipo altamente competitivo.