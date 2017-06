Rony Martínez el ariete más deseado de la Liga Nacional

Rony Darío Martínez es oriundo de Bálsamo, Olanchito, Yoro. Comenzó su carrera futbolística en clubes de tercera división como el Juvenil de Tepusteca y Pío Hernández. En 2010 pasó a jugar en el Unión Sabá de la Liga de Ascenso, donde logró marcar 22 goles.



A finales de 2012, el Real Sociedad de Tocoa de la Liga Nacional se interesó en sus servicios y el presidente del Sabá, Arnulfo Vargas, autorizó su venta al equipo de primera.



Desde ese tiempo Martínez no ha parado de anotar goles en el fútbol profesional, incluso media Liga Nacional quiere hacerse de sus servicios por su gran olfato goleador. En 151 partidos desde el torneo Clausura 2012 hasta la actualidad, ha marcado 76 dianas.

TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO NO VUELVE A REAL MADRID, SEGÚN "A BOLA"; BARCELONA OFICIALIZA COMPRA DE FUTBOLISTA



“Estamos agradecidos con el profesor Jorge Luis Pinto por el gran acierto que tuvo y el valor de mandar a la cancha a Rony Martínez contra Panamá y al final no defraudó, siempre hemos dicho que Rony puede ser el delantero referente para llevarnos al Mundial por su grandes condiciones”, explicó Javier Martínez, vicepresidente del Real Sociedad.



Y añadió: “Rony ha sido el goleador de los últimos años de Liga Nacional, por eso todos los equipos lo quieren en el país y otros del extranjeros, ahorita está en su mejor momento y es cotizado. Martínez tiene toda la libertad para salir del club, hay posibilidades de que salga del equipo”.



“Esperamos que mejore en la parte económica. Estamos manejando equipos nacionales por los momentos, pero con la participación que tuvo el martes con la Selección Nacional los bonos se han incrementado, después del partido que jugó ha subido como espuma el valor porque ha hecho un extraordinario partido”, reiteró.

PUEDES LEER: JORGE LUIS PINTO ANUNCIARÁ HOY LOS CONVOCADOS PARA LA COPA ORO



El directivo confirmó que hay varios equipos interesados en contratarlo, pero no quiso adelantar nombres y se limitó a manifestar que la próxima semana se podría conocer el futuro del ariete coloneño. “Va a tener la oportunidad de salir a un club grande de Honduras o el mundo para lograr su gran sueño. No podemos mencionar cifras de cotizaciones, son cosas internas, pero Rony Martínez ahorita es el mejor delantero de Centroamérica”.



“Lo que sí es un hecho es que Rony Martínez no jugará con Real Sociedad la próxima temporada, es un jugador apetecido, varios equipos lo quieren, pero tiene que haber una oferta concreta que beneficie al futbolista, las negociaciones van muy vanzadas, consideramos que la próxima semana se puede definir algo positivo, porque queremos que él gane para un mejor futuro”, reiteró.