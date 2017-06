Elsa Oseguera en Estados Unidos: "Estoy viviendo en una situación de pobreza extrema"  

Polémica, punzante y directa. Fiel a su estilo Elsa Oseguera se sentó en la Silla Eléctrica de Limber Pérez a quien tuvo que parar por algunas preguntas llenas de insinuaciones que ella no pudo aceptar.

Cuenta de su vida en Estados Unidos donde se encuentra asilada y que asegura vive en "extrema pobreza".

Elsa, contame ¿cómo es el mundo actual en el que vivís ahora?

Pues pacífico, civilizado, solidario. Creo que necesitaba esto y realmente sabía que me estaba asfixiando, ya tengo todo sanado, me encuentro repuesta, estoy mejor.

¿Por qué te réferis a que estás viviendo en un mundo pacifico, era tormentoso lo que vivías hace 7 meses?

Hasta que uno no encuentra lo mejor, no se da cuenta que está viviendo entre lo peor. Lo digo porque tal vez a las personas les parece normal estar en un ambiente de odio, chisme, cizaña, complo y hasta que se encuentra una sociedad diferente donde nadie se mete en la vida ajena, nadie inventa intriga, es algo diferente, por eso le digo, nadie se acostumbra de lo mejor a lo peor, pero si de lo peor a lo peor.

Cuando me dices intriga, chisme ¿No te parece que vos lo provocaste, que hiciste línea para ese nivel o tipo de vida cuando te mantenías en el país?

Fíjese que no. En ningún momento porque todo lo que se ha dicho de mí es falso, son difamaciones que yo poco a poco he ido limpiando y desvirtuando toda la cochinada que se ha querido envolver alrededor mío.

¿Qué es lo que te ha recaído mal, algo que se inventaron y que casi se te para el corazón?

Muchas cosas. Si usted ve yo ya aclaré lo de las fotografías desnuda de Eddie Andino (un periodista) porque llegó un momento donde me quedaba callada, mejor no decía nada y evitaba relajos, pero luego uno dice ¿por qué quedarme callada si soy inocente? Entonces así como saqué lo de Andino voy a ir sacando todo con pruebas de muchas cosas que hablaron de mí y no son ciertas porque aunque yo esté en Estados Unidos o en Europa o en donde sea, no se imaginan todo lo que hacen para hacerme ver como lo peor.

En nuestra sociedad se dijo cualquier cantidad de rumores, incluso se tildó que tendías a ser amante de los hombres ¿De dónde sacaste fortaleza para saber llevar y mantenerte de pie, porque lo que se dijo de vos fueron cosas graves?

Si a mí se me tildó que yo era amante de don Eduardo Maldonado, también que estaba vinculada con el crimen organizado, etc… Me decían cosas terribles, ¿Pero sabe qué? Yo tengo mi fortaleza puesta en Dios y creo firmemente que con mis ojos voy a ver la recompensa.

24 De enero del presente año fue cuando Elsa Oseguera recibió la amenaza de muerte y donde le daban 4 días para dejar el país.a

Cuando se vinculó que eras amante de Eduardo Maldonado es porque hay muchos comentarios que dicen que él a las mujeres guapas como vos siempre las lleva al canal con segunda intención.

Pues fíjese que yo era la más bonita de ahí, eso lo sabe usted y todo el país y él jamás me faltó el respeto, ni siquiera me dijo 'Elsa, que bonita anda hoy', siempre me trató como una hija.



En cierto momento que ejercías periodismo aquí en el país ¿sentiste que pudiste haber recibido cierto tipo de acoso?

Acoso laboral, acoso sexual, acoso cibernético, hay tantos tipos de acoso que creo que he recibido. Obviamente toda mujer que vive en Honduras recibe todo eso porque desde que usted queda viendo a una mujer de pies a cabeza es acoso sexual.



¿Cediste a un acoso sexual? ¿Tuviste que rendirte o siempre te mantuviste firme de que si no te gustaba algo no podías disfrutarlo?

¿Cómo que cediste? No entiendo su pregunta, me parece un poco misógina y machista, ¿Cree que las mujeres tenemos que ceder?



O sea ¿De tanto acoso que viviste porque eres una mujer muy atractiva, te mantuviste firme o en cierto momento tuviste que ceder para que te dejaran de fastidiar?

En mi caso no, yo siempre he sido una mujer de carácter, no dejo que nadie me falte el respeto o que trate de sobrepasarse conmigo, jamás.



¿Has aprendido de la lección o siempre almacenas fotografías al desnudo en tu celular?

Fíjese que esa pregunta no le importa a nadie porque lo que yo ando en mi teléfono es mío, entonces a quien le importa eso es a mí.

Dale click y vea las fotos de cómo vive Elsa en Estados Unidos. Increíble.

¿Pero tienes un mayor grado de cuidado para que no se vuelva a revivir la historia?

Claro. Desde ese momento a mí nunca se me volvió a perder un teléfono.



¿Te apoyo tu familia o te reprochó?

A mí nunca me han reprochado nada porque ellos saben que yo no voy a andar haciendo eso solo por hacerme famosa, claro que no, siempre me apoyaron.



Ahora que estás en Estados Unidos y eres una mujer muy capaz, muy estudiada y muy atractiva ¿Te han salido algunas ofertas de trabajo en algún medio como periodista?

No he buscado ofertas porque en este momento no puedo trabajar, estoy inactiva, no tengo permiso de trabajo, se me va a dar dentro de algunos meses, entonces cuando Dios me otorgue el permisito me voy a aventurar sin miedo, sin restricciones y sin complejos, porque yo sé lo que soy como periodista y sé que soy de las mejores.



¿Extrañas el país?

Claro que sí, extraño mucho Honduras, no hay día que no lo extrañe, pero ya no lo extraño como antes que no podía dormir, pasaba en depresión, pensando en todo, como le digo, poco a poco Dios me ha sanado.

24 Años tiene Elsa Oseguera, es oriunda de San Pedro Sula. Actualmente vive en Estados Unidos.

¿Se te ha pasado por la mente un día volver o definitivamente te fuiste del todo?

Es que yo no me fui, a mí me sacaron. Yo no tenía intenciones de venirme si no es a pasear o visitar, pero ya no, estuve casi un año en España, quería estar en mi casa con mi familia, con mis amigos, pero me sacaron del país.

¿Te llegaron amenazas de muerte a tu celular o correo directamente?

Al Facebook del canal, a mi celular por mensaje o llamadas no, yo le estaría mintiendo, solo al Facebook del canal y como le digo, todos andaban con los nervios de punta, fue algo muy horrible.

¿Te sacaron de forma relámpago, te dieron algún plazo para irte?

Sí, me dieron cuatro días. Claudia Lagos, mi jefa y a quien aprecio tanto, me dibujó una línea de tiempo porque yo no me quería ir, me dijo, Elsa, en cuatro días vos podés estar aquí en un cementerio o podés estar en otro país, lo hacemos por tu seguridad, fue algo terrible.

¿Por qué no confiaste en las autoridades, pudieron haberte puesto 4 o 5 guardaespaldas permanentes?

Porque cuando fui a poner la denuncia, todavía lo tengo guardado, lo que el sistema de protección del periodista me contestó fue que no cumplía con los requisitos para protección.

¿Si te hubiesen apoyado con esas medidas te hubieSes arriesgado a quedarte en el país?

Sí porque yo no me quería ir, pero como me dijeron que no cumplía los requisitos, la incompetencia del sistema de protección del periodista que hasta que no los ven muertos y bañados en sangre es cuando dicen 'no se mata la verdad matando periodistas', pero cuando tienen toda la potestad de brindarle protección a alguien se hacen los locos, que vergüenza.

Yo no puedo volver a Honduras, no sé quién me quiere muerta" Elsa Oseguera

¿Manejaban que vos fuiste novia de alguien del crimen organizado?

Por favor, ¿Quién dice eso? ¿Un periodista?

Lo que pasa es que yo estoy aquí para para que me aclares muchas especulaciones.

No. Yo siento que está en una falta de respeto porque los rumores no son noticias y se supone que estoy en proceso de limpiar mi imagen de estas tonteras porque para mí eso son, ¿qué mujer como yo puede estar en esta situación? Tengo 24 años y he pasado mi vida trabajando, estudiando, es algo ilógico, solo con el hecho escuchar esa historia es algo absurdo.

La Elsa actual que está viviendo una nueva vida, una nueva etapa, como le hace para mantener esa figura que le llama la atención a todo ser humano ¿te estás ejercitando?

Fíjese que no, no me ejercito porque como estoy viviendo en una situación de pobreza extrema entonces lo único que tengo para desplazarme son mi bicicleta y mis pies, entonces eso me ha ayudado bastante.

¿Pero quién te mantiene, estas en un país extranjero donde no tienes empleo, te casaste, tenes un nuevo amor?

No tengo amor ni nada por el estilo, quien me está manteniendo es mi familia.

¿Qué tan difícil fue acomodarte a un sistema nuevo?

Para mí no fue difícil ya que siempre he pasado en lugares diferentes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, luego en España y ahora acá. Como le digo, nadie se acostumbra de lo mejor a lo peor, pero si de lo peor a lo mejor, pero sin estar diciendo que Honduras es lo peor, solo dejo en claro que alguna gente se pasa de lacra.

¿Estando en ese país que te ha dado asilo ¿te sentís segura o por ratos la gente te quiere traicionar?

No, fíjese que sí me siento segura, de hecho este es el sentimiento que todos deberían tener en Honduras de salir con tu teléfono y con tu cámara sin miedo a que lo vayan a matar o a asaltar, este sentimiento es el que los hondureños deberían sentir en nuestro país, no ese sentimiento de zozobra, de terror, de que nos vamos a morir.

¿Hoy que estás en Estados Unidos te vas a hacer algún toque en el cuerpo o estas conforme con la Elsa actual físicamente hablando?

No tengo ni para comprarme un carro peor para una cirugía Ja, ja, ja, pero tal vez cuando tenga dinero me hago otro retoque.

¿Qué es lo que te vas a arreglar?

No sé, algo ahí, ahí se va a dar cuenta al verme.

Siempre te caracterizaste como una periodista polémica ¿con qué intención lo hacías? ¿Para posesionarte?

No es ser una periodista polémica, lo que pasa es que en Honduras el periodismo es mediocre y la mayoría de las periodistas piensan que con ser edecanes de la información, y refiero con la palabra edecanes que en vez de estar como señoritas sentadas sin abrir la jeta para lo que de verdad la tendrían que abrir, sino que están pensando que si me pinto, hablo quedito, no abro la boca y no respondo soy profesional, disculpe, periodista que no ejerce su opinión es una basura.

En plena faena informativa cuando era reportera en San Pedro Sula.



¿Algún día podrías empezar un noviazgo con alguien en Estados Unidos que no sea hondureño?

Ahorita no ando buscando parejas, soy una mujer demasiado feminista y auto suficiente, pero las mujeres feministas y autosuficientes buscamos un puesto laboral alto, el reconocimiento laboral, buscamos realizarnos profesionalmente y eso de las parejas es secundario.

¿Eres exigente cuando tienes una relación?

Soy celosa más que exigente.

¿Hasta qué grado pueden llegar tus celos?

No hay nadie que haya buscado provocarme, entonces no los conozco.