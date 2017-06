Francia Hernández, la nutrióloga mexicana que se especializó en deportes

Francia conquistó México. Sí, fue Francia con su belleza. Fue Francia su carisma. Francia con su potencia. Se trata de la mexicana Francia Paola Hernández, la radiante nutrióloga y chica fit que enamora en las redes.

DE INFARTO: ASÍ ES LA RADIANTE FRANCIA HERNÁNDEZ, LA MEXICANA QUE SE QUITÓ EL BUSTO POR SU MADRE

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, luce un figura iniguable tras 10 años de entrenamiento intenso que la llevaron a ganar su primera competencia, la de Bikini Wellnes, en el presente año. Hoy buscará hacerse de su segunda conquista en el campeonato de Jalisco. ¡Sin más preámbulos te invito a concerla!



Contame un poco de tu trabajo...

Soy nutrióloga de profesión, me especialicé en el deporte, consulto desde niños hasta atletas de alto rendimiento.



¿Esta transición hacia esta vida del fitness cómo se dio?

Yo era algo gordita, bajé de peso, me metí al gimnasio, me encantó esa vida porque me elevó la autoestima. Cambié mi cuerpo totalmente.



¿Sufriste de bullying o realmente lo hiciste por un cambio en tu vida?

Mira no tanto eso, más que todo fue por buscar un cambio en mi cuerpo. Te cuento que los 14 años me agarró la vanidad y dije –no pues me tengo que poner las pilas-, agarré dinero y fui a la nutrióloga yo solita, ja, ja, ja.



¿Alguna parte de tu cuerpo es operada?

Sí, el busto. Me los quité porque mi mamá murió de cáncer de mama, tengo la herencia directa, así que tuve que hacerlo.



¿Cuáles son los piropos más comunes que recibe Francia?

Cuando me dicen que soy la "mujer perfecta".



¿Y lo eres?

No. Tengo muchos defectos. Soy algo desesperada, muy exigente conmigo misma, me enfoco mucho en mi trabajo, en ocasiones no salgo de fiesta porque estoy metida en mi trabajo.

Así de espectacular es la figura de Francia Hernández, la mexicana que enamora en las redes sociales.





Entonces no tienes vida social…. ¿No tienes novio?

Sí tengo novio, me quiere mucho y yo también lo amo.



¿Cómo se conquista el corazón de Francia?

Necesito admirar a esa persona, de lo contrario no lo creo.



¿Te ves saliendo con algún futbolista de tu selección?

Ahorita no, quizá porque no conozco el ámbito, pero siento que no tendría tiempo para mí.



¿Cómo crees que le irá a México en la Copa Confederaciones?

Espero lo mejor. Si han entrenado bien espero que pongan en alto a todo México en la Copa Confederaciones.



¿Cuál es la prenda más sensual que usas y que enloquece a tus seguidores?

Creo que lencería. Recibo mucho apoyo de ellos y también críticas, pero yo siempre voy encaminada a mi objetivo.



¿Del 1 al 10 cuánto se da?

¡Diez!

SUS GUSTOS

Lugar para una cita: Playa



Un personaje: Jesús



Helado favorito: Brownie



¡Para tomar en cuenta!

Paola es una chavita entregada a su trabajo. Si la quieres conquistar debes enamorarla paso a paso hasta envolverla.

IMPORTANTE: Desde los 14 años se metió al gym. Estudió nutrición y se especializó en deportes.



LO DIJO

“Profesionalmente he visto a lo largo de mi carrera a mas de 1,000 pacientes. Actualmente atiendo 700 online y en consulta personal el resto. Tengo pacientes de toda Latinoamérica y parte de Europa”.