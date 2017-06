Jorge Pineda detalla la apuesta futurista de Marathón: "Estamos con ilusión"

Jorge Ernesto Pineda, mejor conocido como el "Maestro" en sus años mozos, regresa al Marathón 10 años después y, curiosamente, no lo hace de la forma en que se fue, como director técnico. Será asistente de un viejo amigo y exDT de Olimpia, el argentino Héctor Vargas.

Es evidente que Orinson Amaya y su directiva tienen claro que con el tándem Vargas-Pineda se busca potenciar la cantera y brindar mayor oportunidad a los más jóvenes.

"Significa que voy a un proyecto ambicioso que tiene Marathón, la intención es apoyar al profesor Vargas en todo sentido, acuerparlo, acompañarlo en sus decisiones y ayudarle en su trabajo", fue lo primero que expresó el oriundo de Langue, Valle al ser consultado por su llegada al Verde.

Pineda, quien considera "un compromiso muy significativo" volver a San Pedro Sula, no ve como un retroceso ser el segundo al mando: "En esto del fútbol se pueden dar un sinnúmero de comentarios que tratan de minimizar el hecho de llegar a Marathón como asistente, otros lo toman como broma y otros a título personal solo para despotricar o hacer ver que no es bueno lo que uno hace", apuntó.

Sin quitar el dedo del renglón, el exestratega de Vida, Victoria, Hispano y Necaxa, indica que es en este momento cuando "tiene que demostrar uno la humildad, obviamente no es lo mismo ser primero que segundo, pero cuando a uno le presentan un proyecto que es ambicioso, que creemos que genera expectativa, es bueno".

BUSCARÁN EXPLOTAR LA CANTERA VERDE

Jorge Pineda es optimista con el desafío en el club verdolaga y lo entiende completamente.

"En esto del fútbol es darle oportunidad a la gente joven, claro, de la mano de jugadores de experiencia; lo que se pretenderá es hacer un equipo competitivo sin olvidarse de las reservas. Creemos y estamos seguros que algo positivo vendrá, estamos con la ilusión de hacer un buen trabajo", anticipa.

Pineda aclara que llega para "estar a la par del profesor Vargas asistiéndolo" y "enfocarnos en la reserva especial del equipo".

De paso, menciona que "es una alegría inmensa estar con una institución que me dio la oportunidad en su momento, si bien no se pudo dar el campeonato también es cierto que era mi segundo año como entrenador y en ese sentido agradezco mucho a la gente que me apoyó en ese momento; regresar se siente bien", deja de manifiesto.

Cerrando, el preparador solo hace una promesa: "Trabajo, trabajo y trabajo, voy a estar trabajando conforme a las decisiones del profe Vargas, así que en ese sentido no habrá ningún problema; amigo ante todo, persona, profesional y en ese sentido estoy contento de llegar a esta institución".

Frases de Jorge Pineda

"Trabajar de asistente del profesor Vargas no me minimiza, él viene de ganar campeonatos con Olimpia y hacer un gran trabajo. Acompañarlo es un privilegio."

"Ustedes conocen al profesor Vargas, su filosofía y metodología de trabajo; le gusta mucho tener equipos competitivos, así que esperen un equipo equilibrado para apostar a lo mejor, a pelear el campeonato."