Darixon Vuelto está entre Olimpia, Motagua y Marathón

El delantero hondureño Darixon Vuelto retornó a Honduras hace dos días después de su intermitente participación con el Tenerife de la segunda división de España, donde no continuará porque no llegó a un acuerdo con la directiva. Vuelto, quien disfruta sus vacaciones jugando 'potras' con sus amigos de infancia en su natal Sambo Creek confirmó que su representante ha recibido ofertas de Olimpia, Motagua y Marathón.



"Antes de viajar a España hablé con Osman Madrid de Olimpia pero no me ha vuelto a llamar, ahora lo está haciendo con mi representante (Pablo Hernández), me dice que Madrid ha estado preguntando por mí , estoy tranquilo esperando qué pasa, también Motagua y Marathón han estado hablando con mi representante", reveló.



Y agregó. "Hay varios equipos que me quieren contratar, eso me llena de mucho orgullo porque creen que tengo capacidad, creo que el equipo que haga la mejor oferta me va a contratar, no estamos pensando en lo económico sino en la continuidad y donde me traten bien".

Darixon Vuelto ha jugado dos mundiales juveniles con la selección de Honduras.

Vuelto, de 19 años de edad, ha adquirido mucha experiencia realizando pruebas con clubes internacionales como el Midtjylland de Dinamarca y selecciones juveniles. El corpulento futbolista debutó en Liga Nacional en el 2013 con Victoria pero ahora podría vestirse con los colores de Olimpia, Motagua o Marathón en calidad de préstamo.



"Sería a préstamo pero no sé si por un año o seis meses , eso lo maneja mi representante. En lo particular me sentiría bien en cualquiera de los tres porque son grandes equipos del país, lo que necesito es jugar para recuperar mi ritmo de competencia".



"Espinita clavada"

Sobre su experiencia con el Tenerife de la "Madre Patria" confiesa que sale con la espinita clavada porque no pudo debutar con el equipo de primera división.



"No logré el objetivo que quería que era jugar en el equipo de primera división, regreso con una espinita clavada porque quería jugar en primera y no se pudo, aunque la experiencia en segunda división fue buena, me sirvió mucho para mi futuro", dijo.



"La Perla Negra", reiteró. "Cuando llegué a España tuve una buena pretemporada, anoté muchos goles pero después vine a la selección con Honduras y me lesioné, eso me afectó porque sólo pude jugar siete partidos y anotar cuatro goles. Tuve la posibilidad de continuar pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo con la directiva".



El jugador que debutó en el máximo circuito catracho a los 15 años, siendo el segundo más joven en jugar profesionalmente aseguró que: "No tuve ofertas de otros equipos de segunda ni primera división de España. Creo que salí en deuda de Tenerife aunque siempre dí lo mejor, es una pena que no pude jugar en primera división que era el objetivo. Voy a extrañar a los compañeros, a mucha gente agradable que me trataron bien allá".



"Lo importante es que las puertas quedaron abiertas para otros futbolistas hondureños, ojalá puedan jugar en España. En lo personal aprendí mucho, creo que he madurado bastante a pesar de mis 19 años", cerró.

