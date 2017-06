Mauro Reyes: "Pretendemos estar entre los primeros cuatro"

El entrenador del Juticalpa FC, Mauro Reyes, ya tiene listas las maletas y desde este lunes comenzará a forjar una nueva ilusión con un equipo que se está armando hasta los dientes pero también realizará una barrida sin precedentes desde su llegada al máximo circuito.

RUMORES Y FICHAJES: Bryan Johnson, Darixon Vuelto y Rony Martínez son noticia

El estratega, que confirmó la marcha de pesos pesados del onceno "canechero" como Sergio Mendoza, Marlon Peña, Sebastián Portigliatti (Argentina), Charles Córdoba (Colombia) y Melvin Valladares, apunta que "estamos pretendiendo estar entre los primeros cuatro equipos de la Liga " en este campeonato Apertura que arrancará entre finales de julio e inicios de agosto.

Inicia una nueva aventura, ¿con qué entusiasmo la encara?

La verdad estamos muy ilusionados con este proyecto, creemos que Juticalpa es una plaza para la Liga Nacional muy interesante; con un lindo estadio, una gran afición, una buena junta directiva, que ha sabido manejar el equipo a lo largo de estos torneos con solvencia económica, que no es fácil en la Liga. Todo eso nos ha animado y entusiasmado para hacer un buen torneo.

Por cierto un equipo con varios seleccionados nacionales de Concacaf...

La verdad quisimos darle al equipo una tónica diferente, hicimos una evaluación completa de todo el plantel de jugadores, a todos los que se les vencía el contrato, eran 18 e hicimos una revisión de qué había hecho este plantel de jugadores a lo largo de cuatro torneos, qué cosas positivas y cuáles no habían salido bien y empezamos a tomar las decisiones de algunos jugadores que no debían seguir en el equipo y otros que sí merecían la segunda oportunidad en un proyecto que no se puede dar el lujo de fracasar. Juticalpa viene de quedar octavo y fue uno de los peores equipos del torneo pasado, estamos apostando con los futbolistas que se quedan más los que han venido de refuerzos para ser un equipo competitivo.

¿Adónde apunta con este club, pues se le va exigir bastante?

En el fútbol siempre hay exigencia, eso no vamos a dejar de verlo, todos los equipos en el mundo cuando planifican y tienen objetivos siempre habrá una exigencia grande. Yo creo que en este momento Juticalpa va a apostar, hay que ser claros y contundentes en algo, si miran los equipos en Liga Nacional; Juticalpa no está arriba de equipos como Olimpia, Real España y Motagua, que viene de ser bicampeón, que son clubes que tienen mayor cantidad de presupuesto y mucho dinero para contratar. Juticalpa no tiene eso, pero sí estamos pretendiendo estar entre los primeros cuatro equipos de la Liga Nacional a lo largo de este torneo y pelear seriamente porque nuestro equipo tiene que tener esa mística de ser jugadores que no importe donde juguemos; debemos tener una forma de juego definida y un estilo definido, con un sistema de juego que busque superar al rival sin importar cuál sea el equipo al que tengamos enfrente.

¿A qué sabe volver a dirigir en Primera División?

Es ahí donde queremos estar todos los entrenadores; para mí volver a liga profesional es bueno, porque ya estuve en primera y vengo de Real España, que fue una gran experiencia y lamentablemente tuve que salir no por lo deportivo sino por un problema administrativo; me vine contento por el trabajo que hice en mi primer torneo y regresar y a Juticalpa me va a servir mucho, queremos transmitir un poco de experiencia tanto a los dirigentes como al plantel de jugadores para que piensen y actúen de una forma distinta.

Precisamente sobre su salida de Real España, ¿con que sensación salió de la institución?

Me vine con mucho pesar porque pensé ser campeón con Real España, pero Dios sabe por qué pasan las cosas, hay que aceptar la voluntad de él, fue injusta mi salida de Real España, pero los dirigentes son los que toman las decisiones y deciden cuales son los caminos que deben tomar una institución. Yo, por ejemplo, admiro mucho la paciencia y sapiencia que tuvieron los dirigentes de Motagua en hacer carrera con Diego Vázquez y ahí están los resultados; recuerdo en varias ocasiones cuando la gente les gritaba fuera y los directivos lo mantuvieron. Ese proceso que mantuvieron con él les está dando muchos resultados, yo creo que ese es un ejemplo para el resto de dirigentes de la Liga Nacional para que vean que los procesos funcionan y no hay entrenador perfecto, a todos los entrenadores del mundo a veces les va bien y a veces mal, sobresalimos un poco los que tenemos alguna regularidad. Espero mantener esa regularidad tratando de hacer que este equipo sea protagonista en este torneo.

¿En qué zonas le faltaría reforzarse?

Nosotros en este momento pusimos transferibles a once jugadores con los que definitivamente no vamos a contar, fueron 18 a los que se les venció contrato; hay algunos que no jugaron mucho y habría que evaluar, pero sí de ese grupo de jugadores que ya tenemos creo que hay una buena base y va a depender de la evaluación que hagamos para ver si podemos reforzar o no el equipo. En todas las líneas nos hemos reforzado, quizás nos haga falta un volante pero el resto de las cosas estamos tratando que se vayan dando conforme a las necesidades específicas del equipo.

Los transferibles en el Juticalpa FC

1. Charles Córdoba

2. Melvin Valladares

3. René Campbell (panameño)

4. Shannon Welcome

5. Edwin León

6. Horacio Parham

7. Rafael Zúniga

8. Sebastián Portigliatti

9. Marlon Peña

10. Secundino Martínez

11. Sergio Mendoza