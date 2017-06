Independiente no se presentó y es el descendido en la zona centro

El partido por el descenso en la zona centro del país entre el Atlético Independiente de Siguatepeque y el Estrella Roja de Danlí estaba programado a realizarse este sábado a las 2:00 de la tarde en el estadio de la Villa Olímpica de Tegucigalpa, pero el juego no se pudo realizar debido que el club de Las Panteras Negras no se hizo presente.

Los jugadores del Estrella Roja llegaron y presentaron sus respectivos carnet ante la terna arbitral y dieron los 15 minutos de espera que cita el reglamento, pero Atlético Independiente no llegó y por ello el triunfo se le otorga al conjunto de Danlí que salva su categoría y podrá estar un año más en la Segunda División.



Las autoridades de la Liga de Ascenso dieron por descendido al Atlético Independiente que es uno de los fundadores de la Segunda División desde 1979 y es el único club hasta la fecha que ha participado en todos los campeones durante los 37 años.



La junta directiva del Atlético Independiente decidió no hacerse presente al juego debido a que su abogado les recomendó no hacerlo porque han hecho una apelación por declarar que el partido no tiene validez alguna porque el club que es el descendido es el Atlético Olanchano que no pudo participar en el campeonato por problemas financieros.



Ahora las autoridades deberán analizar la apelación del Atlético Independiente para confirmar si es el Atlético Olanchano el equipo que desciende por la zona centro del país o ratifican que Las Panteras Negras deberán marcharse a la Liga Mayor del fútbol hondureño.