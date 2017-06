Domingo Zalazar: "Estar en Real España te obliga a pelear títulos"

"Real España te abrió las puertas al fútbol hondureño, quisiste una oportunidad para salir un tiempo, regresas a tu casa. Una institución que te espera con muchas ansias, que necesita de tu aporte", le dijo el presidente aurinegro Fuad Abufele al argentino Domingo Zalazar, que fue presentado refuerzo de la Máquina.

Mingo llega por dos años a los aurinegros: "Bienvenido estos dos años a la institución, queremos empezar a levantar no solamente títulos nacionales si no también comenzar a ser parte importantes en torneos de Concacaf, sos bienvenido a tu casa", siguió Abufele.

Llegó el momento para que hablara el protagonista, Domingo Zalazar, quien afirmó: "Tengo que agradecer la bienvenida. Toda la gente siempre se ha portado muy bien conmigo. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí, el compromiso es el doble por todo el cariño que me dan".

Mingo afirmó que viene a colocarse a las órdenes del cuerpo técnico "para ponerme en la mejor condición física y rendir que es para lo que me traen. Ojalá pueda darle fruto al equipo. Ayudarlo a ganar partidos. Estoy feliz de estar aquí".

¿Cómo puedes resumir esta confianza que te da la directiva?

Estoy contento por la posibilidad que me están dando de volver a estar aquí. Ellos confían en lo que yo le puedo dar al equipo. Estoy contento, más allá de que haya salido seis meses a buscar otro horizantes. Estoy feliz de volver a un equipo que me tratan bien y me dan afecto.

Y la afición aurinegra dice vuelve el gol...

Tranquilo y con el compromiso de trabajar para brindar eso, por ello me están contratando. Todo este afecto es doble compromiso para mí, tengo la tranquilidad que puede responder dentro del campo de juego.

¿Por qué no tuviste el mismo éxito fuera del país?

Siempre los futbolistas tenemos semestres buenos y semestres malos. Yo solo considero como uno que no fue bueno para mí, pero la confianza en lo que yo puedo dar siempre es la misma.

¿Siente responsabilidad de ser el goleador en Real España?

Cómo decía antes, el compromiso es mayor, la gente y los directivos confían en mí. Queda prepararme de la mejor manera para dar lo que ellos necesitan.

¿Cuántos goles?

No te puedo decir cuántos goles, pero voy a trabajar mucho para que sean la mayor cantidad posible.

¿Viene preparado para aportar a un título?

La idea es esa. Siempre estar en Real España te obliga a pelear los títulos. No se ha podido dar en este último año y no sé cuantos más lleva sin poder lograrlo (cuatro le dicen). Yo quiero aportar mi granito de arena para poder darnos una alegría.

Firmar por dos años te da tranquilidad para consolidarte.

No, tener un contrato a largo plazo no te asegura nada porque hoy se puede rescindir el contrato cuando sea. Uno si tiene tranquilidad para trabajar y valora mucho, el cariño y responsabilidad que le dan los directivos. Nosotros estamos en completa exigencia cada semestre.

Al marcar 15 en el torneo que jugaste ¿estás consciente que la gente espera más?

Obviamente, me lo hacen saber constantemente y yo también estoy con mi reto. Ojalá pueda hacer lo mismo que hice antes o mejorar eso.

¿Tuvo ofertas de otros equipos de Liga Nacional?

Sí, me han llamado dirigentes de otros equipos, como decía antes la gente de aquí me trata muy bien y me hace sentir su cariño. Me siento bien, por eso vuelvo aquí. Creo que en Honduras sería solamente Real España.