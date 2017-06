Florentino Pérez: "Keylor no me gustaba porque no lo conocía"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló en el programa “El Transistor” y se refirió a la situación de Keylor Navas, dejando frases muy importantes.

Por ejemplo, aseguró que le gusta más Navas que David De Gea:

“A mí me gusta más Keylor, (¿Por qué no le gustaba le pregunta de nuevo el periodista) No me gustaba porque no lo conocía, cuando empezamos con lo de De Gea, Keylor no estaba con nosotros”.

Además, dejó claro que ningún futbolista le hizo algún pedido por el meta costarricense.

“Hace un tiempo salió una información que los jugadores me pidieron la continuidad de Keylor, pero de que los jugadores quieren mucho a Keylor Navas eso no cabe duda pero conmigo no habló nadie”, explicó.

Finalmente desmitificó su papel en el conjunto merengue, comentando que en el club no se hace lo que el dictamine:

“Ahora tendré que hablar con el director deportivo, y los que mandan en el Real Madrid para hablar de Keylor Navas, a veces piensan que yo digo las cosas y se hacen, pero hay todo un equipo que analiza eso”.

Estas declaraciones sin duda alguna representan una “bomba” en España y, sin duda alguna, en la cabeza de Keylor Navas, que parece haber recibido el aval por parte de su presidente para la próxima campaña.