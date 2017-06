Representante de Keylor Navas cuenta cómo dejaron plantado al Bayern Munich por el Real Madrid

La increíble actuación del portero costarricense Keylor Navas en el mundial de Brasil 2014 despertó el interés de muchos clubes alrededor del mundo.

Sin embargo, el que estaba con mayor disposición a hacerse con sus servicios era el Bayern Munich, hasta que apareció el Real Madrid y lo cambió todo.

FLORENTINO PÉREZ HABLÓ SIN TAPUJOS SOBRE KEYLOR NAVAS

Así recordó el representante de Navas la curiosidad anécdota y la reacción del tico al sitio web yashinquesada.com.

“Estaba finalizado el Mundial, ellos estaban allá. El Real Madrid C.F se dirigió el Levante, José Ángel Sánchez después me llamó, Directivo del Real Madrid C.F. Estaba en Madrid en ese momento. Tenía todo para irme a Alemania para firmar con el Bayern. Llamé a Keylor y le dije: ¿Estás sentado? No me vas a creer, estoy negociando con el Real Madrid C.F. Después me dijo: '¿No me estás mintiendo?”, explicó Cabañas.

LEGIONARIOS CENTROAMERICANOS ACTIVOS EN EL MERCADO DE PASES

Después de ese momento todo fue euforia para Keylor y su familia, que no dudaron en tomar la decisión de firmar por el conjunto madrileño.

Hasta el momento, parece que Navas y su familia tomaron la decisión correcta, ya que el centroamericano ha conseguido grandes títulos con los merengues.