Bayron Mendez no seguiría en Olimpia para el Apertura 2017

Con total normalidad se desarrolló el entrenamiento de Olimpia esta mañana en el sector de Amareteca pero lo que destacó fue la ausencia de Bayron Mendez quien se ha rumorado no seguiría en la institución blanca.

Al consultarle a Carlos Restrepo sobre el tema, respondió aunque dejando algunas dudas sobre el volante y su continuidad con los merengues.

"En horas de la tarde estará con nosotros en el club pero ya andan conversaciones a nivel directivo, situaciones a nivel personales de los jugadores en el aspecto contractual".

El estratega de los leones no confirma ni niega una salida de Mendez pues aduce que hay decisiones tomadas por la directiva que él respeta.

"No sé, yo no me voy a meter de pronto en situaciones y lo había dicho en mi presentación, en decisiones que de pronto se hayan tomado antes de mi llegada y no voy a responder en ese sentido, mi objetivo es observar la población de Olimpia y lo estamos haciendo, Bayron ha estado con nosotros y lo hemos visto pero no sé si habrá movimientos".

CASO CARLO COSTLY

Ya con una semana de trabajos los seleccionados nacionales y Carlo Costly no se han presentado, el caso del "Cocherito" es aclarado por Restrepo quien ratifica la continuidad del ariete y el por qué de su ausencia.

"Carlo está solucionando un problema de tipo personal y muy probable que esté a final de semana acá en Tegucigalpa, ya hablé con el jugador y simplemente es esa situación, está ratificado", cerró.