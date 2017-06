Ricardo Canales revela la verdad sobre el cambio de camiseta con Casillas

Ricardo Canales es un tipo humilde, callado, poco amigo de las grabadoras, pero con una gran trayectoria. En su espalda tiene un Mundial, pero no jugó, aunque muchos lo recuerdan por la escena en la que aparece intercambiando camisa con Iker Casillas, algo que le cosechó muchas críticas. Hoy el guardameta se confiesa con Limber Pérez.

LA PICANTE ENTREVISTA:

Canales, después de vivir un año de infierno por la lucha por el descenso con el Vida, ¿cómo has hecho para recuperarte?

Volviendo a la vida, pasando tiempo en familia, eso fue lo que más se sacrificó en estos tiempos, pero ellos siempre estuvieron con uno en este torneo que fue de mucha amargura.



¿Qué tan difícil fue pasar un año como el que te tocó vivir con los Rojos?

Fue difícil, porque hasta canas me salieron ya, realmente no era para que perdiéramos así, pero los resultados nos fueron llevando así y en vez de disfrutar un torneo bonito disfrutas lo peor de él.

Ricardo Canales fue portero del Motagua por muchas temporadas.

¿Se pierde tranquilidad cuando estás peleando una situación tan incómoda como esa?

Uno no puede dormir, cada quien tiene su punto de vista, pero yo soy de esas personas a las que les da pena salir a la calle sabiendo que el día anterior me ganaron y la ciudad en su mayoría es Vida y a mí me daba pena, pero también había que enfocarse en no caer y siempre mostrar la mejor cara.

2 Copas levantó con el Motagua Ricardo Canales; un título de Liga y una Copa Uncaf





Una realidad bastante compleja. ¿Era para que el Vida viviera esto?

No, porque si lo miramos a lo largo del año, en el primer torneo le sacamos 13 puntos al Social Sol y de ahí ellos se nos fueron acercando y acercando, de ahí como que repuntamos un poquito y nos mantuvimos a siete, de ahí caímos a cuatro y ahí estuvimos, no tuvimos refuerzos en una instancia donde no te permite el estrés ni dormir; entonces, fue duro, pero gracias a Dios se libró, yo creo que algo bueno tuvimos que haber hecho contra el Social Sol para que Dios nos haya premiado salvando la situación.

"NUNCA CORRÍ A PEDIRLE LA CAMISETA A CASILLAS"



¿Cuando el Social Sol se pone 2-1 en el partido contra Motagua y ustedes perdían 2-1, viste a tus compañeros querer reaccionar?

No, sinceramente no, yo sentí que se nos cayó el mundo dentro del juego, tratamos de jugar rápido, pero las ideas se iban, porque la afición en San Pedro estaba gritando que Social Sol había metido un segundo gol y nosotros no teníamos una respuesta clara o contundente para buscar el 2-2, entonces por la desesperación uno voltea a ver para todos lados. Pero bueno, fue corta la agonía porque a los tres, cuatro minutos, Motagua empató y volvió la tranquilidad, pero sigo insistiendo que no debió haber sido por esa parte, porque nosotros teníamos todo para salvarnos tranquilamente, posiblemente con un empate y ganando y no esperar el resultado de Olanchito, para mí eso fue horrible.

El "Gato" Canales ganó un título de Liga y una Copa Uncaf con los azules del Motagua.

¿Cuál es la actitud en estos equipos que siempre en vez de que las personas se les acerquen, se alejan?

Para mí es de organización, porque tres años aquí y siempre se ven los mismos problemas, hubo cambio de directiva en medio del torneo y sobre todo se empezó una pretemporada 15 días antes del torneo del descenso con cambios en los entrenadores, con jugadores llegando al comenzar el campeonato sin hacer pretemporada. El equipo no merece estar todos los torneos en lo mismo y la parte directiva para mí tiene que organizarse, poner como primer objetivo que son directivos antes que aficionados, porque lastimosamente si vos sos el presidente y no me llevo con vos, pues no te voy a apoyar, entonces dejan de ser directivos por ser aficionados, pero cuando sale una entrevista o una cámara, pues sí aparece esa persona y eso es lo que mata al club porque aquí en La Ceiba el 70% son del Vida, pero se han alejado por eso.



¿Cómo está tu situación, vas a seguir con el equipo o hay algunas alternativas?

Hasta el momento no, Limber, no hay nada, sí hubo un ofrecimiento la vez pasada, pero uno lo tiene que pensar, ya voy a cumplir 35 años y pues mi objetivo es que si no sale algo mejor, me quedo aquí, tengo un año de contrato, pero con la opción de poder salir, entonces siento que hay la posibilidad de elegir si me quedo o no, pero dentro de las posibilidades que hay es estar en la Selección, jugar un año más posiblemente, pero sé que me he cuidado para tener acción mucho tiempo más, pero uno se desanima viendo el sistema de pago del fútbol hondureño, entonces ya lo llevo pensando con mi familia y creo que es el tiempo justo para buscar ir al Mundial de Rusia.

El seleccionado nacional atendió a DIEZ y explicó por qué salió del Motagua.

¿Estás aspirando al Mundial de Rusia, crees que este sueño se te haga realidad?

Las estadísticas así lo dicen, las puertas de la selección están abiertas y pues en un año son dos torneos y eso me daría la posibilidad de ir al Mundial.



Canales, ¿te acostumbraste a ser el tercer portero de la Selección?

No, pero si miramos históricamente cuánto le costó a Donis tomar ese relevo, de repente no corrimos con la misma historia. Son puestos en los que uno dice, arqueros solo es uno, laterales son hasta 4 porque hasta de volantes los pueden utilizar, pero de guardameta solo uno, lógicamente que uno quisiera jugar, pero las posibilidades se limitan. Noel fue el portero de la Selección y Donis le sirvió de relevo y bueno, el fútbol fue tomando camino y yo siempre he buscado estar dentro de él, solo falta que se dé la oportunidad de que en algún momento me den la titularidad.

¿Tenés en mente que cada vez que Jorge Luis Pinto te convoca a la Selección, vas a poder ser titular?

Sí, porque siempre he sido de ese pensamiento, desde que estaba pequeño, aunque no me tocara participar siempre me entrené para jugar, para estar bien, para estar listo cuando tocara la oportunidad, entonces ir a la Selección para hacer bulto sería un sinvergüenza de mi parte, si voy es por luchar por un puesto, porque el entrenador tenga la confianza en mí. En esa parte tengo la perspectiva de ser una buena elección para él.

Iker Casillas le dio 'like' a la publicación de diario DIEZ en Twitter.

¿Pensás que podés culminar tu carrera defendiendo los colores de la Selección Nacional?

Si uno no sueña creo que sería estar sufriendo en vano, entonces me estoy esforzando por estar en el cuadro inicial de la Selección, lógicamente hay caminos, espacios y oportunidades que solo el tiempo da y pues hay que estar listo.



¿Por qué está barrosa la posición en la Selección, no hay un panorama agradable?

Uno es por los resultados y la situación en que estamos, pero de visita jugamos muy bien. Estos partidos que vienen Honduras los va a jugar muy bien, pero también es el momento de que reaccionemos y nos hagamos respetar en la hexagonal.



¿Cuál ha sido el problema, tenían el calendario perfecto, Panamá, Trinidad y Costa Rica de local, no se le sacó provecho, cuál crees que haya sido el factor determinante?

En cada partido hay una historia distinta, contra Panamá faltaron tres jugadores que eran el once inicial, de ahí en Estados Unidos pues fue horrible lo que nos pasó y en el empate contra Costa Rica no estaba presupuestado porque se tenía que ganar y en las pocas oportunidades que tuvimos dentro del partido no fuimos finos y Costa Rica sí lo fue y nos costó el empate y son cuestiones que nos afectan y nos ponen cuesta arriba, nos baja pero no nos elimina.

Momento en el que Iker Casillas le da la camiseta a Ricardo Canales.

Hay ciertas personas que creen que la única opción a la que debería apostarle Honduras es al partido de repechaje. ¿Crees que eso es lo único que hay?

No, dejemos de un lado a México porque van punteando bien, Costa Rica también va bien, pero cuál es la diferencia en la hexagonal ahorita, tres puntos, entonces son tres puntos que ellos ya tienen, pero igual tienen que seguir. Honduras es capaz de sacar resultados fuera de aquí.



Normalmente el futbolista en Honduras como en muchas partes del mundo se concentra en mujeres, en discotecas, en calles, pero a mí me parece que vos sos lo opuesto. ¿A qué se ha debido esto?

He visto muchos ejemplos en el fútbol y siempre dije: ‘No quiero que me vean así. No quiero darle ese ejemplo a mi hijo’. Y sobre todo, si escogí esta carrera es para sacarle el mayor de los provechos, es cierto que no soy perfecto, pero he tratado de llevar una conducta con la que nadie hable mal de mí.

CONFESIONES



¿Fue tu mejor momento cuando Rueda te lleva al Mundial?

Sí, creo que fue una de las etapas donde futbolísticamente estaba pleno y eso coronó mi carrera, a los 28 años fui al mundial, sé que pude crecer más, pero se vino una historia bastante horrible en mi carrera en la que tuve que iniciar de nuevo, esperaba que todo fuera para arriba.

Ricardo Canales ha sido el tercer portero de Honduras desde hace varios años.

¿Pero qué pasó?

Me salí de Motagua con unos compañeros, se me acababa el contrato y me dicen que ya no voy a seguir cuando iba para el Mundial y luego que no, que me iba a quedar y que estando allá firmaría mi contrato y vengo 20 horas en el vuelo con el entrenador y con el gerente y no se refieren nada de mi contrato, faltando 15 días me dicen: ‘No, no te vamos a renovar’, cuando ya habían pasado tres meses del torneo, entonces eso me hizo volver al Victoria y así pude continuar. Futbolística y económicamente me tocó volver a comenzar, porque si estás en un equipo grande y volver al Victoria es como comenzar de nuevo.



¿Sentís que los dirigentes del Motagua no te valoraron, te trataron como cualquier cosa, es frustrante eso?

Sí, Limber, bueno, vos estuviste ahí y lastimosamente qué jugador de Motagua sale contento, vos le podés dar todo y para que de un momento a otro te digan que no te van a renovar, ahí es cuando te preguntás todo lo que le diste al equipo, pero con el tiempo uno va aprendiendo que en el fútbol uno solo es un instrumento al que utilizan y después no existís.



La afición del Vida por ratos te grita, “viejo, salite, este ya está viejo”. ¿Te hace algún eco?

No, la verdad que mis respetos para la hinchada del Vida, es una afición a la que he aprendido a querer, no por cómo me trata, sino por cómo me apoyan y en lo personal a mí siempre me han respetado a donde voy, ese es un cariño que siempre tengo. Sé que no soy del agrado de más de alguno, pero la mayoría me ha querido y gracias a Dios en el estadio solo he recibido apoyo.

Ricardo Canales explicó más cosas sobre su carrera.

En el mundial de Sudáfrica eras el tercer portero, pero te adelantaste y cambiaste la camisa con Iker Casillas. ¿Cómo fue eso, saliste corriendo inmediatamente o ya lo habías pactado con él?

Qué bueno que después de 7 años alguien me hace esa pregunta, pero no, el comentario que se hizo en ese momento a nivel nacional está mal hecho, yo creo que la persona que lo dijo lo hace con morbo, para dejarlo mal parado a uno, porque si vos ves, todo mundo hace intercambio de camisa y no sé por qué aquí en Honduras lo ven mal. Hace poquito miré en Diez la colección de Messi, solo aquí tiramos la estupidez de que cambiar una camisa es malo. Entonces, te voy a contar lo que pasó: el juego terminó del lado del marco de nosotros, Iker está de lado derecho, él viene sobre la banca de Honduras, que es el pasillo para salir, todo mundo agarró para allá y él viene y yo solo le pregunté que si podíamos cambiar la camisa y me dijo que sí, y eso es todo, entonces de ahí cuando llego a Honduras me comienzan a decir de todo y yo respondo: ‘Qué mal, lo dijo una persona a la que todo mundo escucha’.



¿Qué hiciste con esa camisa?

Ahí la tengo como recuerdo.



¿La tenés en casa?

Ahí está, un tío una vez me la pidió prestada, él está en Estados Unidos y se la di con la condición de que me la devolviera cuando regrese.

Ricardo Canales levantando la Copa UNCAF con el Motagua.

¿La camisa no está en tus manos?

No, mi tío me dijo que se la prestara, pero no como para que la use, sino que para llevársela a mis otros parientes allá y yo le dije que no había problema.



¿Pensás algún día en subastarla? Iker Casillas es uno de los mejores porteros del mundo, ex del Real Madrid, ganó el mundial de Sudáfrica 2010 siendo titular?

Créeme que no es la primera vez que me hacen esta pregunta, alguien se me acercó a ofrecerme 4,000 dólares y no acepté.