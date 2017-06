Roby Norales: "Si no sale nada en el extranjero, la opción es Platense"

Roby Norales no pudo culminar de buena forma su aventura con el Bengaluru de India, pero sostiene que fue una linda experiencia. Ahora se recupera de una fisura en el tobillo.

Ya tiene una semana entrenando con el Platense, equipo con el que seguramente se quedará si no tiene una opción en el extranjero.

¿Cómo se encuentra?

No ha sido fácil por el problema que tuve con el tobillo y los días que he estado sin jugar, pero ahí vamos. Gracias a Dios por la confianza que me ha dado Reynaldo Clavasquín.

¿Qué problema tuvo en el tobillo?

Tuve una fisura en el tobillo, pero ya pasó lo peor. Me están evaluando y haciendo trabajos específicos para poder estar bien en el campeonato.

¿Está cargando baterías?

Sí, gracias a Dios. Pensando en lo que se viene porque yo no he firmado con el club, más o menos se llegó a un acuerdo, pero mi agente está viendo la posibilidad si firmamos o se viene algo mejor en el extranjero. Hay ofertas y se debe esperar. Si no sale nada en el extranjero, la opción es Platense.

¿Estás retomando el camino?

Sí, desde el 5 de febrero por mi problema con el tobillo, pero gracias a Dios ya estamos al 85% y trabajando día a día para llegar a un 200%.

¿Cómo calificas esa experiencia en India?

Para mí fue una linda experiencia. Porque la satisfacción de viajar es lo que le gusta al jugador. Lástima lo del tobillo. Pero las puestas estarán abiertas, ahí paso platicando con algunos compañeros y me dicen que vuelva a hacer protagonista en el torneo para tener otra chance.

¿No están cerradas las puertas en el Bengaluru?

No, nada que ver. Tampoco al equipo que le anoté, gracias a Dios estamos platicando. Pero solo Dios sabe lo que pasará el día de mañana.

¿Fue una buena decisión ir a India entonces?

La verdad es que los dos meses que estuve allá fueron de enseñanza y me dejó buenas amistades. En la India apoyan bastante el fútbol, allá no vas a jugar a estadio vacío. Eso motiva al jugador.

¿Cuál fue lo peor y lo mejor en la India?

Si tenés compañeros mala leche, todo puede ir mal, pero gracias a Dios todos mis compañeros me trataron de la mejor manera. Lo peor fue la lesión.

¿Y el idioma y la comida?

Complicado porque no puede ni decir -hola en inglés-, pero poco a poco se va aprendiendo. Pero un español me ayudaba. Ahora la comida tienen unos menús que ni quiera Dios, yo solo comía en un restaurante italiano y casi siempre pedía pasta y pizza.

¿No te arrepientes de haber tomado esa decisión de ir al extranjero?

No, gracias a Dios mi familia me ha enseñado a asimilar estos retos y ser hombre de decisiones y nunca me he arrepentido de irme para La India o Guatemala. Yo asumo el reto donde me mande Dios.

¿Y qué comida te sorprendió?

"Nambe", tienen un menú que le dicen el Curry, te pica todo, hasta el alma. Es muy picante, creo que hasta el fresco le ponen picante. Al final fue una buena experiencia.

¿Y tienes la fortaleza para levantarte?

Claro, primero tengo que estar agradecido con Dios y después debes tener confianza en ti mismo, sin esto no podré destacar nuevamente aquí o en el extranjero.

¿Con nuevos brillos?

La primera opción la tiene Platense, pero estamos trabajando con mi agente para decidir, si no sale nada en el extranjero.

LA FRASE:

"Mis compañeros en India no esperaban que el tobillo me jugará una mala pasada, pero el fútbol tiene revanchas y uno solo tiene que asimilar todo eso, ya quedó en el recuerdo. Fue una linda experiencia ir a India. Hay que seguir trabajando para hacer un buen torneo donde Dios me mandé".