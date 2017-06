Juan Tablada, el ex del Motagua que quiere ser el nuevo "Primi"

Juan Tablada se arrepiente de no haber aprovechado sus mejores años como futbolista, sobre todo cuando le tocó defender la camisa del Motagua, pero admite que esos errores le están ayudando a forjarse como entrenador, una carrera que comienza y que vive con gran pasión.

Aquel flaco, colocho y una pequeña barba, que jugaba de volante de contención y que pintaba para grandes cosas, dejó el fútbol profesional, pero sigue ligado al deporte intentando dar sus primeros pasos como técnico a sus 34 años.

Juan Tablada jugó para Motagua, Olanchano y Real Juventud, además participó en los clubes Real Estelí, Managua y Jalapa del fútbol de Nicaragua.

“Estoy en un proyecto con jóvenes, pues aquí en mi localidad (Sabá, Colón) hay mucha materia prima de la que se le puede sacar provecho”, comienza contando.

Y además comenta: “Estuve en una academia llamada Estrellas del Futuro, le ayudé al dueño, pero ahora estoy tomando mi camino trabajando en un equipo de Liga Mayor, tengo dos semanas y se llama Sabá Deportivo”.

A Tablada esta cuestión de ser entrenador se le despertó de repente, pues estuvo jugando un tiempo con el Unión Ajax de la Liga de Ascenso, pero un día, según él mismo cuenta, lo castigaron por seis meses tras tener un problema con un árbitro.

“A partir de ahí el técnico del equipo me pidió que me quedara ayudándole como asistente y ahí comenzó todo”.

¿Pero cuál es su estilo como técnico? “Soy detallista, me gusta la línea de Primi Maradiaga, que fue el técnico, con todo el respeto a los demás, con quien aprendí mucho”, responde.

“Me gusta ser más amigo que entrenador, lógicamente que sin olvidar los aspectos futbolísticos”, explica.

A Tablada le gusta ser minucioso, observador y es por ese camino que llevará su formación como técnico. Es claro que apenas inicia y sabe que debe desarrollarse mucho más.

“Buscaré sacar mi primer curso para técnico. Soy un soñador y tengo muchos por cumplir en esta nueva faceta de mi vida”, expresó.

El “Flaco” Tablada quiere lograr lo que no pudo como jugador. ¡Éxitos!

ALGO MÁS

¿Qué te pasó en Motagua?

No pude consolidarme porque me faltó madurez, la juventud me pasó factura, desaproveché esa oportunidad. No pude asimilarla. Pintaba para grandes cosas, venía de la misma camada de ‘Muma’ y Emilio, pero me quedé, aunque todo eso me está ayudando para hacer carrera como técnico.

¿Qué significa Motagua en tu vida?

Siempre estaré agradecido con Motagua por todo lo que me dio. Lástima que no supe aprovechar.

¿Qué piensas de Jorge Luis Pinto como técnico?

Es un gran entrenador, cuida todos los detalles, quizá por la idiosincrasia de nosotros los hondureños nos ha costado mucho asimilar su método de trabajo. Es un tipo ordenado.

¿Estaremos en Rusia 2018?

Futbolísticamente tenemos posibilidades, pero seré sincero, lo veo bien complicado porque hemos tenido muchos problemas en todo el proceso. Espero que sí podamos clasificar”.

DATOS:

- 1 Un título de campeón de Liga sumó Juan Tablada con el Motagua. Lo ganó en el Apertura 2006 ante el Olimpia.

2 Tablada dice que su mejor amigo que le dejó el fútbol fue “Muma” Bernárdez. “Otros buenos amigos que tengo son el pastor Pedro Rivas, Amadeo Rosales y Kevin Martínez, me han apoyado”.