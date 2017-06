Jaime Penedo indignado por rechazo discriminatorio del Barcelona a Keylor Navas

El panameño Jaime Penedo, arquero titular de su selección y del Dinamo Bucarest de Rumania, expresó su indignación tras enterarse que un asistente de campo del Barcelona había dicho que a Keylor Navas ningún club grande lo ficharía por ser de Costa Rica.

El motivo de la molestia de Penedo sucedió en 2008, cuando el representante de Keylor mostró un vídeo con sus habilidades a varios clubes españoles y llevándose esta respuesta por parte de un integrante del cuerpo técnico de Guardiola:

KEYLOR NAVAS FUE DISCRIMINADO POR EL FC BARCELONA EN 2008

“Es un porterazo. Ricardo, nadie te va a fichar un portero de Costa Rica. Ningún equipo grande”.

Lo anterior provocó que Jaime reaccionara en su red social de Facebook, comentando lo siguiente:

“Hoy la verdad en la mañana leyendo un diario con una nota del representante de keylor me sentí muy indignado como panameño y centroamericano orgullosamente que soy, al ver cómo es posible la discriminación, solo porque no seas de una selección top o una potencia como te rechazan por tu nacionalidad. Que yo esos tiempos me recuerdo de Keylor comenzando, un chico fenomenal, y que con ese gran talento te rechacen de esa manera… Sos Grande parcerito le demostraste al mundo que en la vida nunca hay dejar de soñar. Un abrazo enorme a la distancia, Bendiciones.”

No cabe duda que Keylor Navas se ganó el respeto no solo de Jaime Penedo, sino también del madridismo y, por qué no, hasta del anónimo ayudante del Barcelona que una vez dijo que no podía llegar tan lejos.