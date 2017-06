José Calderón sobre Marathón: "Solo falta la firma de contrato"

El panameño José Calderón defenderá los tres palos del Marathón dirigido por el argentino Héctor Vargas. La última imagen que se recuerda de este cuidavallas son sus lágrimas tras perder la final con Platense ante Motagua. Y quiere revancha, adelanta que viene para ser campeón.



Su arribo al país está programado para la próxima semana, aunque la pretemporada del equipo verdolaga arranca este miércoles. Todo está listo para su llegada: "solo falta la firma del contrato, es lo único. Hay acuerdo total", nos manifestó.

VER: ALTAS Y BAJAS DE LOS CLUBES DE LA LIGA NACIONAL



Confiesa que después del Platense pensó quedarse en Honduras: "Estoy tranquilo, después de la final pensé que regresaría pero no fue así, me fui a Colombia. Ahora regreso con Marathón, a sacar el equipo campeón nada más. Es lo único", promete.



Calderón también se tomó el tiempo para hablar de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, en donde Panamá y Honduras están enfrascados en una lucha por la cuarta posición. El portero coloca en esta pelea a Estados Unidos.

LA ENTREVISTA:

¿Con cuáles expectativas vienes?

Yo cada vez que voy a un equipo es a rendir en lo personal y en lo colectivo. La consigna de un equipo grande es siempre salir campeón.



¿Cónoces al nuevo técnico del equipo?

Sí lo conozco, aunque nunca he trabajado con él. Estuvo sus años con Olimpia, ganó títulos y si un técnico sale campeón con un equipo es porque es bueno. Estaré a disposición de él.



¿Vienes por tu revancha a Honduras?

Se pude decir que sí y también que no. Mi paso por Platense fue bueno, en lo personal rendí lo que tenía que rendir. Llevé el equipo a la final y fueron otras cosas por las que no salimos campeones. Ahora voy con Marathón a salir campeón.



¿Las lágrimas en esa final dicen mucho?

Me dolió, todos sabemos lo que le cuesta a un equipo que siempre ha peleado de mitad tabla para abajo, llegar a una final. Es duro, por todo el sacrificio que se con ese equipo. Hubo muchas bajas en todos, el trato al jugador, las malas condiciones en las que tenían al jugador, con todo eso llegamos a la final.



¿Y costó mucho llegar a un acuerdo con Marathón?

Solo fueron cuestiones, de alguna cosita del contrato, se tardó casi una semana, pero ya todo se arreglo y solo falta la firma de contrato.



SELECCIÓN

Y hablando de selección ¿Honduras y Panamá están peleando el repechaje?

No solamente Honduras y Panamá, creo que Estados Unidos también está en el baile y la pelea. Ellos llevan un punto arriba de nosotros. Entonces Panamá y Honduras pueden dejar a Estados Unidos por fuera y pare de contar. Todo esta peleado entre esos tres equipos.



El rival que sea en ese repechaje será duro.

Es complicado, será un cierra de eliminatoria muy duro y el que mejor haga el trabajo en el terreno de juego se llevará ese cupo directo al Mundial.



¿Y qué selección crees que tenga el camino más cuesta arriba?

Vamos a ponerlo así. Ustedes, los hondureños, no creían que Honduras iba a sacar un resultado en Panamá. Pero plantearon bien su partido y sacaron un punto, está en la pelea. Si Panamá ganaba, le sacaba una gran ventaja a Honduras, que quizás hasta estuviera eliminado. Los partidos hay que jugarlos, ojalá que las cosas le salieran a los dos países, pero creo que solo uno tendrá ese cupo.



¿Considerás que ese punto es muy valioso para Honduras?

Claro que sí hermano. Yo veía las redes sociales y le tiraban con todo al jugador, hablaban mal. Se jugó el partido, sacaron un punto y están en la pelea. Los partidos hay que jugarlos.