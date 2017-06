Polémica entre Rony Martínez y Real Sociedad por el contrato

Luego que la Real Sociedad conociera que varios equipos de la Liga Nacional quieren fichar al delantero Rony Martínez, se ha generado tremenda polémica sobre su carta deportiva.

Y es que el futbolista afirma que es agente libre, sin embargo la directiva de los aceiteros opina lo contrario, avalado por los registros de Liga Nacional.

En los últimos días se ha rumorado que Rony firmaría con Motagua y hasta lo han puesto en las filas del Olimpia, pero los dirigentes tocoeños se han encargado de desmentir todo aduciendo que el equipo que quiera los goles del atacante tendrá que negociar con ellos ya que aún el jugador mantiene en vigencia su convenio con la institución.

RONY MARTÍNEZ, EL DELANTERO MÁS DESEADO EN HONDURAS



"Mi contrato terminó con Real Sociedad, estoy disponible para negociar con el equipo que se interese en contratarme porque soy agente libre", confirmó Rony Martínez previo a su incorporación a la selección de Honduras de cara al juego amistoso contra El Salvador en Estados Unidos.



Luego recalcó: "Siempre está el interés de varios equipos del país como Olimpia, Motagua, Marathón y Real España, voy a escuchar las propuestas para escoger la mejor opción. Soy agente libre, terminé contrato con Real Sociedad, estoy dispuesto a escuchar ofertas".

Rony Martínez es el mejor goleador de Real Sociedad en Tocoa.

El jugador se ha cansado de decir que no tiene contrato con Real Sociedad. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones.



"Los que me quieran contratar pueden negociar directamente conmigo, con mi representante o la directiva de Real Sociedad, es cuestión de buscar la mejor opción, no tengo problemas para que cualquiera de las tres partes maneje una negociación. Considero que ya es tiempo que salga de Real Sociedad para buscar una nueva oportunidad, no creo que pueda renovar, quiero cambiar de ambiente, mi prioridad es salir del país para escoger lo mejor", aseguró



Por su parte el vicepresidente del equipo de Tocoa, Javier Martínez, ratificó que el "Matador del Aguán" tiene contrato vigente por un año.

"Rony Martínez tiene un año de contrato con Real Sociedad, no es agente libre como dice él, sus derechos le pertenecen todavía a Real Sociedad porque tiene contrato, no entiendo por qué dice que es agente libre porque tiene contrato con nosotros", aseguró el dirigente.



"El equipo no le va a coartar la posibilidad de salir a otro club porque después de su actuación con la selección ante Panamá se ha cotizado mejor, ahora es más caro, el equipo está esperando una buena oferta para que salga de la institución", reveló Martínez.

RONY MARTÍNEZ Y SU PERSEVERANCIA A LA SELECCIÓN



Rony Martínez tendría las horas contadas en Real Sociedad porque varios equipos nacionales y extranjeros pretenden hacerse de sus servicios , como por ejemplo el Atlético Bucaramanga de Colombia.

"Nosotros como equipo estamos autorizados a negociar por él porque tiene contrato vigente. Un equipo de San Pedro Sula negoció con un agente pero se cayó el trámite porque es Real Sociedad quien tiene que negociarlo, cuando fueron a los registros de Liga Nacional vieron que tiene contrato con nosotros", seguía explicando el directivo Javier Martínez.



"Creo que Rony tuvo un lapsus cuando dijo que era agente libre, el problema es que los torneos son cortos, creo que por eso se confundió; quien lo quiera tiene que negociar con la directiva aunque ya hay pláticas muy avanzadas con un club de la capital", cerro diciendo.

LA LIGA NACIONAL ACLARA EL TEMA

El relacionador público de la Liga Nacional de Honduras, Gustavo Caballero, confirmó que el delantero todavía está ligado al representativo aceitero.

"Tengo entendido que (Rony) Martínez tiene contrato firmado en Liga Nacional, entre el jugador y Real Sociedad pero si entre ellos hay un acuerdo para finiquitarlo o disolverlo es otra cosa. En el registro de la Liga tiene contrato hasta finales de este año", aclaró Caballero.



"Los que entienden más del tema son los del TNAF y la Fenafuth, creo que si algún equipo quiere contratar a Rony Martínez tiene que negociar con su representante, si lo tiene, y con la directiva de Real Sociedad porque en la liga tiene contrato vigente", enfatizó.



EL DATO

Rony Martínez en Liga Nacional solo ha jugado con la Real Sociedad, desde su ascenso en el 2012.