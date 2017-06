Inicia la era Héctor Vargas en Marathón y se confirma otra baja

En el campamento de Marathón se mencionó mucho la palabra ilusión en el primer entrenamiento bajo el mando del argentino Héctor Vargas.

MERCADO: Cruz Azul preguntó por hondureño y Platense se rearma

En la presentación de este nuevo proyecto, Rolando Peña, director deportivo de los verdes dijo: "Hay una nueva ilusión. Estamos con el mismo objetivo, hacer a esta institución la más grande", dijo.

Y luego agregó : "Creemos que con este proyecto podemos ilusionarnos. Profesor bienvenido, aquí está en su casa".

"Aquí no hay mucho misterio", comenzó Vargas en su discurso inicial a los jugadores y de inmediato añadió: "Uno a veces se limita solo", afirmó en alusión a las posibilidades de lograr un campeonato.

También le envió un mensaje claro a los jugadores que escuchaban atentamente: "el que me diga no quiero estar, solo que me diga y se le va a respetar ", dijo.

Sacudió al plantel de inicio: "Trabajemos ahora y la instancia del campeonato está muy cerca. Todo pasa por el convencimiento del futbolista y a pelear por un campeonato que se merece Marathón".

Por su parte, el asistente Jorge Pineda aceptó que:"vengo ilusionado, a aportar y a apoyar al profesor. Si ustedes no lo vuelven equipo difícilmente van a poder con los demás ".

LAS NOVEDADES EN LA CUEVA DEL MONSTRUO

Al entrenamiento se presentó el futbolista Júnior Lacayo, quien aseguró que quiere resurgir de cero bajo el mando de Vargas.

En el entrenamiento estuvo ausente el colombiano Yustin Arboleda, quien se encuentra en su país pero es un hecho que continuará con el conjunto verdolaga.

Además, Rolando Peña confirmó que Luis Ramos y el defensa Erick Norales no continuarán con el equipo y se unen a las salidas de Denovan Torres y el uruguayo Santiago Barboza.