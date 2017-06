Darixon Vuelto: "Me decidí por Real España porque sé que voy a tener oportunidad"

El delantero Darixon Vuelto fue presentado como el cuarto fichaje de Real España para el Apertura 2017. El ceibeño estuvo a préstamo con el Tenerife de España, pero una serie de lesiones no le permitió consolidarse en el conjunto canario.

En su presentación no prometió goles, pero garantizó que se entregará en cada partido y entrenamiento aurinegro. "Estoy agradecido con Real España por esta linda oportunidad que me da y espero aprovecharla", afirmó Vuelto.

¿Cómo tomas tu regreso al fútbol hondureño?

Con mucha prudencia, creo que es una linda oportunidad que me está dando está linda institución y espero aprovecharla de la mejor manera.

¿Cuáles son tus objetivos?

Hacer un gran torneo, aportar mi granito de arena y buscar el título con Real España.

¿Qué significa este regreso? ¿Es necesario para el repunte?

Es una oportunidad que me están dando, creo que regresar a casa es la mejor decisión que he tomado y espero dar lo mejor de mí.

¿Y a la afición de Real España qué le prometes?

Le prometo entrega y sacrificio en cada partido y en cada entrenamiento.

¿Goles no?

Goles no me gusta prometer, esos vendrán con trabajo por sí solos.

¿Le costó tomar esta determinación de venir a Real España?

Desde que mi representante me dijo que Real España se interesaba por mí, dije que iba a ser bonito estar en un equipo grande, llegamos a un acuerdo y gracias a Dios aquí estoy.

¿Qué fue lo que te sedujo de Real España? Se habla que te querían Olimpia y Motagua.

Sí tuve acercamientos con los demás equipos, pero me decidí por Real España por la gran institución que es, porque sé que voy a tener la oportunidad con trabajo y esfuerzo, por eso aquí estamos.

¿Piensas que estás más cerca del título con Real España que con Olimpia y Motagua?

No, tampoco así, pero creo que con trabajo y esfuerzo todo llega.

¿Cómo toma ser un refuerzo en un equipo que está obligado a pelear por el título?

Creo que es un reto. Espero no defraudar a la afición españolista y como ya dije con esfuerzo y sacrificio creo que haré las cosas bien. Al final veremos cómo se me da.

A tus 19 años te vas a encontrar con la presión de una afición que quiere títulos...

Claro, yo creo que donde vaya la responsabilidad siempre está, vengo a dar lo mejor de mí. Vengo del Tenerife, que es una responsabilidad grande. La afición es muy exigente y me imagino que así es aquí en Real España.

Tenerife acaba de ganar 1-0 ¿Sientes algo por no haber tenido oportunidad?

Claro, creo que alegre por lo que están pasando los compañeros, ojalá que puedan ascender. Lastimosamente no se me dio la oportunidad al final por las lesiones que tuve, ahora me debo a Real España y espero darlo todo.

¿Trabajar con Ramón Maradiaga que significa para usted?

Creo que es un reto muy importante, con el profe Maradiaga lo conozco desde los 15 años y recuerdo el tuit que escribió que pusieran los ojos sobre mí. Ahora estoy con él trabajando y espero ganarme su confianza.

Por la competencia, ¿Qué tantas posibilidades consideras que tienes de ser titular?

Claro es un equipo grande, sé la clase de jugadores que hay aquí, pero con un esfuerzo me ganaré la oportunidad, voy a dar lo mejor de mí y lo demás vendrá por añadidura.