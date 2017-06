​ Héctor Vargas avisa a sus jugadores: "El que se quiere quedar se tiene que matar"

El argentino Héctor Vargas dirigió su primer entrenamiento como técnico de Marathón. Lo hizo acompañado de todo su cuerpo técnico Jorge Pineda, Luis Ayala y Víctor Coello. Además, estuvo presente una comisión de la directiva encabezada por Rolando Peña.

Después que fue presentado a los jugadores, el timonel les dejó el aire un mensaje: "No saben lo cerca que están cuando las cosas se hacen bien. Ahora cuesta trabajo", manifestó.

Para ejemplicar lo anterior recordó su época como técnico jaibo: "Con Victoria me tocó llegar a una final porque el plantel estaba convencido que podía llegar a la final y no salimos campeones porque no estábamos convencido que podíamos salir campeones", dijo.

Se vistió de verde y lo hace con entusiasmo: "Se arranca un nuevo proyecto con la ilusión de alcanzar el objetivo que nos trazamos. Queremos ir de a poquito conociendo a los futbolistas que tenemos. Ir viendo y hacer un equipo competitivo y protagonista en todo sentido".

ACTITUD

De sus pupilos quiere compromisos sin excusas: "Les dije y lo voy a repetir todos los días, él que no quiera estar, que me diga, se le va a aplaudir por la actitud de tomar la decisión, pero él que se quiera quedar se tiene que matar, aca no vamos a andar con mucha vuelta".

Vargas parece ilusionado con el plantel verdolaga: "Hay un grupo de jóvenes y otros de experiencia que han logrado algunas cosas, tenemos que hilvanar eso y volver a pelear por un lugar de privilegio. Marathón es un club que se merece estar en las mejores opciones", sentenció.

Al preguntarle que tanto tardará en hacer un análisis del plantel: "En esto, con la experiencia que uno tiene, no hay necesidad de estar observando tanto tiempo al futbolista. Además, ya los he enfrentado".

Y pueden venir decisiones después de días de observación: "Aquí la mayoría tiene contrato y va estar avalado por el club, pero veremos si alguno no entra en los planes o no lo vemos con la actitud que necesitamos".