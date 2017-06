Copán desde Rusia: "No hablo mal de Honduras, simplemente digo la verdad”

Copán Alvarez

“Ya se lo están comiendo vivo a Juan Carlos Osorio por las famosas rotaciones”, inició diciendo Copán Álvarez sobre el partido en el que México venció 2-1 a Nueva Zelanda, en el “Facebook Live” de DIEZ, haciendo énfasis en el cuestionamiento que existe entre la afición y la prensa mexicana por los constantes cambios en el plantel que realiza el técnico colombiano.



El periodista de Telemundo hizo un repaso desde Moscú, sobre lo acontecido en la segunda jornada de la Copa Confederaciones en las cual las selecciones de Portugal, México, Nueva Zelanda y Rusia tuvieron participación. “Buen primer tiempo de Portugal pudo haberlo liquidado, pero falló, después Rusia lo tuvo asustado, mucho mejor Portugal, buen partido de Cedric el lateral derecho”, comentó Copan sobre el primer juego de la jornada de este miércoles, contestando a las preguntas de nuestra audiencia.

Como es costumbre, Álvarez interactuó con los internautas que le enviaban saludos y comentarios desde distintas partes del mundo, como España, Estados Unidos y en muchas ciudades del territorio nacional. El Facebook Live, contó con más de 18 mil reproducciones, 370 interacciones y 378 comentarios.

LE CUESTIONAN CRÍTICAS DESDE USA

Un aficionado inició un debate en la transmisión al achacarle a Álvarez que “solo habla mal de la Selección fuera de Honduras, y cuando estaba aquí ni la boca abría” a lo que Copán contestó directamente diciendo que era mentira. “Siempre he dicho lo que pienso, no hablo mal de Honduras, simplemente digo la verdad”.



El periodista aseguró que la Selección Nacional no está jugando bien y no comparte la actitud de muchos jugadores, sobre todo con lo acontecido en el caso de Roger Espinoza. “No creo que eso sea hablar mal de Honduras, peor es esconder la verdad, eso está como cuando la gente dice que criticar a tu país o a tu gobierno es antipatriótico, y eso no es así”, sentenció el comunicador.





Copán contestó el comentario de un aficionado que opinaba que la selección de Honduras debería prepararse para Qatar 2022 y olvidarse de Rusia 2018, a lo que Copán respondió que “yo creo que hay que seguir luchando con lo que tenemos y olvidarse de los que no quieren estar”. Álvarez no ve posible un escenario en el cual Honduras clasifique a la Copa Mundial, pero mantiene la esperanza de que se pueda lograr la clasificación.

El periodista hondureño se prepara para viajar a San Petesburgo para cubrir el encuentro entre Australia vrs Camerún por el Grupo B de la Copa Confederaciones, ambas selecciones cayeron en su primer juego de la competencia.

Copán estará realizando más videos en vivo desde Rusia que podrás seguir desde el Facebook de Diario Diez.