Júnior Lacayo reconoce a su llegada a Marathón que hay que empezar de cero

Júnior Lacayo, hace un par de años fue uno de los grandes prospectos del fútbol nacional, llegó a la sede del Marathón con la idea de retomar el nivel que en su momento lo colocó en la órbita del Santos de México.

De hecho, su ficha todavía es propiedad del conjunto lagunero, institución que lo envió a préstamo por un año a los verdolagas. Ahí se encontrará con Héctor Vargas su padre deportivo. Quiere resurgir.

¿Qué puedes decir de tu llegada a Marathón? "Lo tomo como un reto, una oportunidad para volver a empezar de cero. Gracias al club que me abrió las puertas, cosa que no había hecho ningún otro de Liga Nacional y eso me llena de retos", sostuvo.

Agradece también a Vargas la confianza la sumarlo al proyecto que dirige: "Hay que empezar de cero, gracias al profe y ahora debo demostrar de que estoy hecho. Él fue quien me dio a conocer, ya lo tuve como técnico. Ahora hay que trabajar fuerte los días que toque para empezar bien el torneo".

Después de su salida de Victoria, Lacayo prácticamente ha vivido un calvario, pero tiene la fe de resurgir como verdolaga: "Confío en mi persona y en Dios que así será, voy a esforzarme al máximo".