Wilmer Crisanto: "Ni por un millón de lempiras me iría al Olimpia"

El defensa Wilmer Crisanto dijo este jueves que no se mira vestido con los colores de Olimpia como se especuló a inicios de semana.

El futbolista está cómodo en Motagua donde le gustaría finalizar su carrera porque tiene sentimiento con el azul profundo producto del cariño de su inmensa afición.

Crisanto suspendió sus vacaciones en su natal La Ceiba para trasladsrse a la capital del pais con el objetivo de reunirse con la cúpula azul para renovar sus respectivo contrato. El curpulento futbolista también habla de los refuerzos y su tendencia a aumentar de peso

¿Por qué no ha renovado con Motagua? ¿Cuál es el inconveniente?

El problema es que no he visto a los directivos, no están en Tegucigalpa, eso ha provocado que la renovación de contrato se haya prolongado. El mismo problema lo tiene el profesor Diego Vásquez y otros jugadores, pero en esta semana se va a resolver por eso regresé a Tegucigalpa para definir la renovación

¿Ha solicitado aumento de salario, eso tiene algo que ver en la renovación?

No tiene nada que ver. Antes de viajar a La Ceiba de vacaciones había hablado con la directiva, lo económico es lo de menos no hay estira y encoge porque ambas partes estamos de acuerdo en continuar con el club.

¿Por cuánto tiempo piensa renovar contrato?

La intención es ecucharlos a ellos (directivos) para conocer sus pretensiones, en lo personal estoy dispuesto a seguir, pero todo depende de los años que la directiva y cuerpo técnico quieran que defienda los colores de Motagua

¿Qué dice Diego Vásquez al respecto?

No he tenido la oportunidad de platicar, él está de vacaciones, pero antes de irse de vacaciones le pidió a la directiva que debo continuar, eso me alegra mucho porque tienen confianza en mi trabajo

¿Le gustaría retirarse en Motagua?

Me gustaría estar por mucho tiempo, ahora todo depende de la directiva y mi rendimiento en la cancha. En el fútbol existe sentimentalismo y agradecimiento, soy quien soy gracias a Motagua que me contrató por mi trabajo en Victoria, estoy agradecido con esta institución por la forma como me tratan

¿Es cierto que hubo acercamiento de Olimpia?

No, eso es pura mentira. No he hablado con nadie de Olimpia, creo que eso sería faltarle el respeto a una institución como Motagua y su afición que quiere que siga con el equipo, eso si molesta porque no he tenido ninguna comunicacioón con directivos ni técnicos de Olimpia.

¿Si Olimpia le hace una propuesta formal aceptaría?

No lo creo, por los momentos sólo me miro vistiendo la camisa de Motagua

¿La afición motaguense lo perdonaría si se pone el uniforme blanco en este torneo?

La verdad es que eso no pasará en estos momentos ni por un millón de lempiras, he hecho muchas amistades, el cariño de la afición de Motagua significa mucho.

¿Qué opina de los refuerzos que han llegado y los que se podrían sumar?

Creo que son buenos jugadores, tienen que adaptarse al sistema de vida de Tegucigalpa. He escuchado de Rony Martínez y Jonathán Paz, sería bueno que se sumaran al grupo que aspira a cosas importantes, habría competencia en el grupo por el puesto, esperamos que se puedan concretar para que le den una mano a la institución

¿Como fueron sus vacaciones en La Ceiba?

Muy lindas, estuve con mi mamá, mi hija, mi abuela eso me llenó mucho, me sirvió para votar el estrés.

¿Ha controlado el sobrepeso?

Si en vacaciones supe manejarme bien, trabajé en gimnasio, estuve en cancha supe comer porque tengo tendencia a engordar, comía de todo pero en pocas cantidades, me siento muy tranquilo y listo para la pretemporada de Motagua

¿Se considera un referente del fútbol hondureño?

Eso lo define la afición, pero sí puedo decir que soy un líder en Motagua, me gusta ver el grupo con alegría, me caracterizo por ser alegre, los problemas los dejo en el portón de los entrenos, saliendo de allí me pongo la mochila para seguir adelante.