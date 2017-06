Vida busca armarse hasta los dientes y sumará siete altas de un solo

Siete refuerzos se estarían incorporando a los trabajos de pretemporada del Vida el próximo 26 de junio cuando se ponga en marcha la era del técnico Héctor Castellón en el elenco 'cocotero. La información la confirmó un directivo.

RUMORES Y FICHAJES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS



La fuente ligada al cuadro rojo explicó que tres de los futbolistas son extranjeros y cuatro nacionales pero "de gran nivel, estamos tratando de armar un equipo para competir y no sólo participar", expresó.



Vida no quiere repetir lo del torneo anterior donde estuvo a dos puntos de perder la categoría, tomando en consideración que terminó el certamen con 26 unidades y Social Sol de Olanchito 24.



El representativo ceibeño convocó a asamblea el próximo 27 de junio para elegir nueva junta directiva, posteriormente se estarían sumando los refuerzos que solicitó el técnico Castellón y algunos prospectos que campeonizaron en el torneo Reservas.



Dato

La próxima semana se conocerán oficialmente los nombres de las bajas y los que no renovarán contrato.