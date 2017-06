Periodista de ESPN ataca el bajo nivel de El Salvador

El periodista y comentarista de la cadena deportiva ESPN, José Ramón Fernández, habló con El Gráfico de El Salvador y criticó fuertemente el nivel futbolístico de ese país.

Para Fernández, México no va a tener problemas al momento de enfrentar a los cuscatlecos en la Copa Oro:

"México le va a ganar a El Salvador. El Salvador no tiene alternativa contra México, ha bajado mucho en su fútbol. No importa que México vaya a llevar a su equipo alternativo. Lo digo con todo respeto. El Salvador ha hecho un trabajo deplorable. El Salvador se ha quedado rezagado, se quedó muy lejos, ya no le hace fútbol a México ni a Honduras".

Durante los últimos años “La selecta” no ha trascendido a nivel regional ni internacional, dando poca pelea en las eliminatorias rumbo a copas del mundo.

Por otro lado, el comunicador destacó que las selecciones que disputan la hexagonal en este momento están a un nivel superior que la salvadoreña.

Por último, José Ramón aseguró que México es el mejor de Concacaf y lo ejemplificó con la lista de “jóvenes” que convocó Osorio para la Copa Oro, la cual, según él, deben ganar.