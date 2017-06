Lucía revela los secretos más íntimos de su esposo Amado Guevara

Lucía, esposa del ex capitán de la Selección de Honduras, Amado Guevara, abrió las puertas a DIEZ para contar muchas anécdotas de su esposo y algunos secretos que nadie sabía del "Lobo", el máximo ídolo de Motagua.



Esta ha sido la entrevista brindada al "Loco de Limber" en su sección La Silla Eléctrica.

Lucía, vienes de un país donde normalmente lo que menos se juega es fútbol y apareces siendo la esposa de un futbolista hondureño.

Esas son las cosas de la vida, estoy casada con mi querido Amado Guevara y han sido 13 años, me casé bien joven.

13 años que pueden denominarse de maravilla, 13 años donde hubo momentos de lágrimas. ¿Cómo los consideras?

En todos los matrimonios hay momentos difíciles, es un reto, pero Dios instituyó la familia como tal y hay que hacer la fuerza, un tiempo de perseverancia.

¿Antes de venirte a Honduras qué deporte practicabas?

El béisbol, aunque yo jamás practiqué deportes, pero lo que sí mirábamos en la casa era béisbol por mi papá, eso es lo que a él le gustaba, pero mi mamá, que es hondureña, a ella sí le encantaba el fútbol; entonces, nosotros lo traemos de ella. Pero haberme casado con Amado no tuvo nada que ver con mis gustos por el balompié, eso fue casualidad de la vida.

¿Cómo fueron tus momentos en Nicaragua, gloriosos?

Hermosos, maravillosos, me encanta la comida de mi país, me fascina todo, su infraestructura ha crecido mucho, allá está mi familia, a la que adoro con todo mi corazón, aunque solo voy a verlos de vez en cuando, ellos son a quienes amo.

Lucía contrajo matrimonio con Amado Guevara en el año 2004. Tienen dos hijos.

¿Cómo balanceas tu rol de esposa de una leyenda y ser mamá, cómo haces esa combinación?

Estar casada con Amado Guevara es fácil, en casa él es un hombre excepcional, pero fuera de aquí es un poco complicado porque él es una figura pública. Hay un ingrediente diferente con respecto a los demás matrimonios por así decirlo, involucra muchas cosas, pero Dios le ha sabido dar la sabiduría a uno para sobrellevar ese tipo de situaciones.

Cuando se está con alguien que es conocido en todas partes del mundo, en todas las esquinas, prevalecen los celos, los inconvenientes, las molestias. ¿Cuál has sentido más?

Dios me puso en el camino de Amado y a él en el mío, porque gracias al Altísimo no soy una mujer celosa y es más, sirvo de fotógrafa, siempre hay muchachas que me dicen: ‘Tómenos una foto’, sirvo también de pomponera de mi esposo, los celos no tienen cabida en mi hogar, no podrían entrar, porque él se debe a la afición, él es muy amado por las personas que lo admiran, que lo respetan, lógicamente hay una que otra que sí falta al respeto, pero hemos sabido sobrellevar esa situación. Con sabiduría e inteligencia uno puede hacer de lado esas cosas y dejar solo lo bueno de eso, que es el amor, la admiración y el respeto que le tienen a mi esposo.



1993 Fue el año que Guevara vistió la camisa de Olimpia jugando un torneo de Copa.

¿Cómo es Amado en casa? Cuando él estaba en el terreno de juego era un diablo, si lo seguías molestando fuera del campo se convertía en monstruo, un lobo con algún gen de monstruo.

No, él es un hombre excepcional, él es una persona a la que yo admiro, primero a la que amo con todo mi corazón, segundo, a la que admiro por su humildad, por su esfuerzo, su valentía, a través de estos 13 años que he podido convivir como esposa de él, aprendí que es un hombre que me colabora en todo, es un gran padre, un gran ser humano, ahora es un siervo de Cristo, digo ahora porque hace poco llegó verdaderamente a los pies del Señor, él es un ser admirable realmente, yo como esposa lo admiro.

Amado siempre decía: ‘Yo sería feliz en un hogar con seis o siete hijos’ y llevan apenas dos. ¿Está lista para traer más “lobitos” a este mundo?

Por los momentos no, pero no estoy cerrada porque él dice que quiere uno más. Mi chiquito apenas tiene 4 meses y no puede quedarse solito y por ahí podría venir otro, pero solo Dios sabrá; sin embargo, esa parte de seis hijos no, por mucho tres, seis no.

¿Cómo lo conociste, Lucía?

Lo conocí por un amigo en común que nos presentó, era motagüense y muy fan de Amado por decirlo así, una vez coincidimos en una reunión y él me lo presentó, así fue como nos conocimos.

¿Sentiste química o fue algo pasajero?

Cuando yo conocí a Amado no miraba mucho fútbol de la Liga Nacional, me encantaba la liga europea; de hecho, yo soy Real Madrid, así fue como yo logré entablar una plática con Amado, porque en un inicio él no me simpatizó, no fue eso de amor a primera vista, él no me cayó nada bien y de hecho no sé ni cómo terminé hablando con él.

¿Por qué, se comportó de una manera desagradable en ese momento y quisiste darle la espalda o buscó la manera de crear un panorama para que te acercaras?

No, para nada, porque estábamos platicando con el amigo en común y yo realmente, aunque no lo crea, no sabía quién era Amado Guevara; entonces, él era como un poco agrandado, pero yo no sabía quién era, la verdad que no me interesaba hablar con él, yo estaba platicando con mi amigo y él estaba ahí, no me simpatizó, no fue alguien con quien yo quisiera entablar una conversación, pero después comenzamos a hablar del Real Madrid y ahí sí me cayó bien, yo he sido aficionada de ese equipo desde toda la vida, ese club me encanta y resultaba que nos gustaba el mismo jugador y él se sorprendió de gran manera que yo supiera de fútbol, porque de eso estaba platicando con mi amigo y fue hace 13 años. La gente piensa que las mujeres no sabemos de fútbol o que no sabemos analizar, pero yo soy la excepción.

Los secretos de Amado Guevara han sido revelados por Lucía a Limber Pérez, ex compañero de Amado en la selección Nacional y periodista de DIEZ.

¿Entonces no fue un amor a primera vista?

No, no lo fue, para nada, yo creo que nos unió el Real Madrid.

¿Pero después de eso él te insistió, buscó la manera de conquistarte, se te acercó?

Sí, inmediatamente, él es un tipo muy visionario y desde el momento en el que se propone algo lo logra, entonces él decidió hablarme, consiguió mi teléfono y lo logró, hoy estoy aquí 13 años después, me casé muy rápido.

¿Qué tanto estás sufriendo cuando las cosas en la Selección Nacional no le están saliendo a Amado Guevara?

Estoy sufriendo mucho, como hondureña, como esposa, yo sé el trabajo que ellos hacen, también tengo un poco de impotencia porque Amado no puede hacer mucho, él está del otro lado, yo sé que él quisiera ponerse los botines, entrar al campo, ponerse el equipo en el hombro y echar esto para adelante, sin embargo, él está del otro lado del banco, ya como asistente, ni siquiera de entrenador, entonces está un poco complicado para Amado.

12 Camisas vistió Amado Guevara en su carrera (Olimpia, Motagua, Marathón, Real Valladolid, Toros Neza, Zacatepec, Saprissa, MetroStar, Red Bulls, Chivas USA, Toronto y Marathón)





¿Cómo es la actitud de Amado cuando las cosas no se están dando en la Selección?

Él es un hombre superpositivo, tiene fe, esperanza, pero ahorita la cosa se está complicando, él es de los que si yo no lo levanto, él me levanta a mí, hoy después de ese partido contra México creo que los ánimos están caídos, pero de una u otra forma nos vamos a levantar y sentimos que no encontramos esa esperanza que necesitábamos, pero él siempre acude a mí, siempre me pide consejos, siempre oramos juntos, siempre le pedimos a Dios la sabiduría y nuevas fuerzas para cada día.

¿Crees has sido la mujer idónea, esa persona que llegó al mundo de un gran deportista y lo hizo cambiar de una manera positiva?

Sí, definitivamente, eso me lo dijo Dios.

¿Fue que te impusiste con tu personalidad o usaste esas artimañas que a veces por cariño o por amor salen de las mujeres?

No, realmente creo que no utilicé ningún tipo de magia, definitivamente pienso que las cosas se dieron; aparte, le llamó muchísimo la atención a Amado que yo supiera de fútbol, creo que si no fuera la esposa de Amado Guevara sería una entrenadora, me encanta eso, pero lástima que… Yo tengo problemas en mi cuenta de twitter porque muchas personas creen que soy Amado y no, no lo soy o sea, son mis criterios, entonces creo que si hay algo que sirvió para hacer el click con Amado fue eso, no solo lo iba a ayudar a él a ser su esposa, yo también lo ayudé en su carrera, el año que yo me casé con él fue a inicios de 2004 y desde ese tiempo Amado ganó todos los premios individuales de la MLS.

Es más, cuando recibió uno de los reconocimientos, el dueño del equipo y presidente en ese momento del MetroStars dijo: ‘Bueno, este trofeo hay que compartirlo con la esposa de Amado’, porque ese año llegó casado así de repente, o sea, nosotros nos casamos bastante rápido… Amado siempre ha sido un extraordinario futbolista, pero le digo yo que la Copa Oro fue su graduación, la gente dice que fue el mundial, pero no, el mundial fue la maestría y realmente el hecho de que yo le pueda colaborar como ayuda idónea en su trabajo es algo positivo.

Lucía, Amado y la pequeña Nathalie, hija de ambos.

¿Por qué crees que te apasiona ser entrenadora?

No me veo como entrenadora, pero me encanta la parte técnica del fútbol, yo veo más allá de ver el partido y decir que metieron gol, más allá de ver un juego, yo digo que me gustan los sistemas diferentes con tres enfrente, eso es lo que a mí me encanta, a mí me gusta la parte de análisis del balompié.

¿Te gustaría ver a la Selección Nacional o a alguno de los equipos que Amado va a dirigir en su momento con un tridente, con jugadores que desborden y levanten centros?

Exactamente, eso es lo que yo quiero, que apliquen todos los conceptos que se ven en la teoría, doblaje, achique, agrande, eso debería estar plasmado en un campo verdaderamente, pero creo que esto no es culpa del jugador, aquí también va la idiosincrasia del futbolista hondureño, no le enseñan los conceptos y vienen muchos extranjeros, les hablan bien complicado y ellos no entienden, pero eso es lo que me gustaría hacer, eso me apasiona.

¿Piensas algún día en involucrarte o solamente esto queda en pensamiento y hay que enterrarlo?

No, hay que enterrarlo, no tengo chance, yo soy mujer, esto no tiene ningún tipo de posibilidad, no jugué nunca, no sé ni patear una pelota y casos como el mío serían extraños, así como el de Mourinho, que no jugó o el mismo Jorge Luis Pinto, pero no, mi caso queda cerrado porque soy mujer.

37 Años tenía Amado Guevara cuando decidió retirarse del fútbol en el 2014 cuando participó con Marathón, su último juego fue el 2 de mayo contra Olimpia en la final de ida en el Olímpico.

¿Crees que la gente del Motagua fue justa con Amado Guevara?

En su tiempo sí, en la mayoría de su carrera.

¿Pero crees que fue lo correcto, separar a una leyenda como lo hicieron en su momento, te afectó eso Lucía?

Todavía, eso ha sido una de las cosas más duras que hemos atravesado a nivel de pareja o de hogar, no porque salió del Motagua, porque eso era algo que tenía que pasar, Amado ya era veterano, pero creo que pudo haber sido diferente.

¿De qué forma crees que Amado tuvo que haber salido de Motagua? A mí en lo particular no me gustó.

Sí, de hecho todavía los aficionados resienten un poco eso, para mí lo que nos afectó fue la forma en que salió, porque debió haber sido diferente, tal vez darle un torneo más y avisarle a la gente y despedirlo por la puerta de enfrente, porque por esa misma puerta entró.

Junto a grandes amigos que le ha dejado el fútbol a Amado como Wilmer Velásquez, Tyson Núñez, Primi Maradiaga o Dani Turcios.

¿Tiene perdón lo que sufrió Amado por la irresponsabilidad de los dirigentes del Motagua?

Sí, definitivamente, yo creo que cualquiera se equivoca y ellos siguen pensando que eso fue lo correcto, al día de hoy no sé la razón por la que lo separaron, pero para eso no se requiere perdón, no tenemos nada que perdonar tampoco, él siente gratitud, él está agradecido con las familias dueñas de Motagua, pero lo feo fue ese punto cuando lo separan del club.

Según tengo entendido va a haber una despedida. ¿Por qué no se le ha hecho?

No sé, a mí qué me tienen que preguntar, eso se lo deben consultar a los dueños, si me preguntan a mí como esposa, pues no la espero, pero si me preguntan como aficionada del Motagua, entonces lo exijo porque creo que es un jugador que dio su alma, vida y corazón, entregó cuentas, entregó títulos, es el ídolo de la afición.

Amado Guevara está relacionado 100% con el aficionado motagüense, él lo ama, lo quiere, lo admira, lo respeta y yo creo que eso se lo deberían dar de regalo, no a Amado, sino que a la afición de Motagua que tanto la pide, porque Amado sigue siendo Amado con o sin despedida y yo creo que para que el equipo pueda terminar de ser grande debe hacerle esa despedida.

Es un club que vuelve a la senda de su identidad, recobró eso con Diego Vázquez, tienen título, son bicampeones, pero tienen esa mancha y para poder borrarla deben hacer esa despedida para poder consolidarse como equipo grande, los clubes grandes despiden a sus insignias, vemos que aquí los otros equipos han despedido a sus grandes futbolistas; entonces, creo que para Motagua poder retomar su grandeza de equipo tiene que hacer esa despedida.

13 Partidos de Liga jugó Guevara vestido con la camisa de Marathón, club que lo fichó luego que haya sido separado abruptamente de Motagua.

¿Sentís que la familia Guevara tiene enemigos en el Motagua?

No, en lo absoluto, tal vez tiene gente que no nos quiere, pero enemigos no. ¿Por qué tendríamos que tener enemigos? Amado estuvo ligado de manera directa e indirecta a esa institución, y antes de salir los aficionados lo vieron como el mejor jugador del torneo, aun cuando no lograron ganar.

¿Cómo está tu corazón, siempre sigue al Motagua o alguna vez fue herido, le pegaron un machetazo?

Sí, dejé de ser Motagua durante seis meses, los seis meses que estuvimos llorando porque lo corrieron, después fui Marathón porque Amado jugo ahí, pero mi corazón es azul, eso no se borra, no se quita el cariño a la institución como tal, porque es algo grande, no es un directivo ni los jugadores, pero no, sigo siendo Motagua.

¿Eres mejor mamá, mejor esposa o se van a los penales en ambos roles?

Me defino como una madre que da todo por sus hijos, soy una ama de casa que tiene una carrera universitaria, una maestría, ya voy por el doctorado, pero soy ama de casa, soy mamá, soy esposa, a veces pienso para qué estudié tanto si me quedé en casa cuidando a mis hijos, pero esa es la bendición que Dios me dio, tengo la bendición de haber sido madre, hace cuatro meses que nació mi vástago, mi varón, mi Amado Guevara, también se llama así.

En mi familia no había varones, entonces ahorita estoy loca, ja, ja, ja, yo me considero una madre que se sacrifica bastante, porque muchas tienen que salir a trabajar, pero pienso que es más fácil salir a laborar que quedarse en casa cuidando a los niños; es todo un reto, por eso ya entiendo por qué cada vez menos madres plantan a sus hijos, tenía ocho años de no acordarme de eso y estoy para ellos en un 100%, pero en el orden que yo lo tomo es: Dios primero, mi esposo segundo, porque no hubiese sido madre sin un marido, es muy importante mi pareja, por eso en mi corazón primero está Dios, después mi esposo y después mis hijos.

Nathalie junto a su bella madre Lucía, amores de Amado Guevara.

Normalmente en el mundo del deporte las mujeres se casan con jugadores por un tipo de interés, pasan cierto tiempo, cuando las cosas están bien se mantienen, cuando el futbolista deja de jugar y se retira, la mujer lo saca de la casa. ¿Cómo podría ser tu situación?

Hemos pasado muchos problemas económicos, de todo tipo, en los matrimonios hay situaciones diferentes, hace un tiempo decidí buscar a Dios y esa ha sido la clave de mi vida y de poder estar aquí hoy hablando con usted de mi esposo, entonces yo creo que sin Dios esto no podría ser posible, porque usted sabe que la carrera del entrenador es bien injusta porque entrega todo durante ese tiempo, sale de un equipo, queda en nada.

También hay jugadores que de repente los sacan de un club y por ahí invirtieron en carros, salidas, mujeres, alcohol y todo tipo de lujos y desafortunadamente les pasa eso, pero yo no me fui, aquí me quedé luchando por mi matrimonio, mi hogar y mi familia.

Me alegra mucho que te hayas llevado la vida estudiando, la verdad me has sorprendido. ¿En qué han consistido tus estudios?

Soy ingeniera industrial y en sistemas, tengo una maestría en dirección financiera, mi esposo me dice que debo sacar el doctorado, pero mi doctorado se llama Amado Guevara Jr., estudio en la iglesia ya que ya no puedo estudiar en la universidad, eso me toma mucho tiempo. Amado estudia, ya va a terminar su curso, le faltan unas clases todavía, pero el estudió en Alemania, en México y aquí.

¿Entonces todo ese conocimiento y esa flexibilidad para hablar sobre lo técnico-táctico lo agarras cuando Amado termina de leer?

Claro, su maestro Pinto, los profes de las escuelas de entrenadores, yo ahí estoy de alumna, yo les pregunto todo, me encanta, lamentablemente no puedo pasar de ahí, ni ser parte de eso, pero ahí estoy.

¿Tenés algún proyecto para los próximos días?

Bueno, mis proyectos son radicar en Estados Unidos, establecer mi residencia en ese país, porque allá es donde deberíamos vivir, mis dos hijos nacieron ahí, nosotros somos residentes, pienso que mi futuro está en EUA, mi proyecto está allá, el soccer está creciendo mucho en Estados Unidos y creo que podemos colaborar en ese aspecto, yo por la parte administrativa y él por la parte deportiva, pero solo si se dan las cosas, sino pues que él dirija el tiempo que tenga que dirigir aquí en Honduras.

Lucía asegura que le gustaría ser entrenadora de fútbol. Ella es una ingeniero industrial con maestría en dirección financiera.

¿No te incomoda, no te fastidia que Amado siga involucrado en el fútbol?

No, eso es lo que a él le gusta, cómo se lo voy a privar, si hay veces que es bastante complicado, porque yo tengo casi dos años de no ver a mi esposo.

El profe Jorge Luis Pinto es alguien muy trabajador, cuando él está en el país está en su oficina de lunes a viernes en horario de oficina y luego vienen las concentraciones que son súper largas, que se tienen que ir a Comayagua, a San Pedro Sula.

Cuando tenía las dos selecciones, la mayor y la Sub-23 fue bastante sacrificado para una de esposa, porque él está bastante metido, pero con la Sub-23 vale la pena porque están en cuarto lugar, ha valido la pena porque son campeones de la Copa Centroamericana, lamentablemente los últimos resultados no se han dado de la manera que se esperaba, pero ahí estamos.

¿No se te ha ocurrido hacer un museo de Amado Guevara?

Sí, tenemos uno, un museíto con sus premios, con sus cosas, él ha estado nominado al Salón de la Fama y ahí esperamos irlo a ver.

El pequeño museo que han hecho en su propia casa con algunos logros de Amado Guevara en sus 20 años que jugó como futbolista profesional.

¿Te parece justo que en un país donde no has nacido valoren lo que haces, te nominen al Salón de la Fama y aquí en Honduras hay sectores en los que más bien lo putean a uno?

Sí, pero sabemos que es bíblico, nadie es profeta en su tierra, pero en el caso de Amado sí es profeta, es un hombre muy querido, pero hay un lado de la población que no lo quiere, sabemos que hay una rivalidad bastante grande entre Olimpia y Motagua, pero también sé que Amado tiene sus privilegios, porque hay muchos olimpistas que lo admiran y lo quieren.

A mí me agrada que él sea muy amado en Costa Rica y en Estados Unidos, nosotros vamos a Nueva York y la gente lo quiere, por eso le puse a mi hijo Amado, para que él también sea Amado como su papá.