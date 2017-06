Michaell Chirinos: "Pensé que iba estar en la Copa Oro"

Michaell Chirinos, atacante de los merengues del Olimpia se ha integrado a los trabajos de pretemporada del club y busca ganarse un puesto en el nuevo equipo que está construyendo Carlos Restrepo.

El juvenil atacante de los albos además aprovechó para expresar la sorpresa que sintió por su ausencia en la convocatoria que dio Jorge Luis Pinto para la próxima Copa Oro.

¿Cómo te has sentido en este inicio de pretemporada?

Muy bien, ya de lleno en lo que son estos trabajos. El profe nos está dando la oportunidad de estar acá y hay que tratar de dar lo mejor de uno, ya que esto es lo que le da los resultados a uno en el torneo.

¿Físicamente como llegas?

Bien. La semana que me dio de descanso Restrepo estuve entrenando aparte, pero ahora ya estoy concentrado aquí y poder hacerlo de la mejor manera.

¿Cuándo te integraste a los trabajos?

Hasta ayer llegué a entrenar por la tarde e hice algo suave con el profe y nos vamos conociendo de a poco.

¿Los ha sentido los trabajos físicos?

Se siente algunas cargas, pero eso es normal, ya que no he trabajado como se debe, pero para eso estoy ahora para trabajar y salir adelante.

¿Cómo es el ambiente ahora con Carlos Restrepo?

Muy bien, estamos concentrados en lo que queremos y en Olimpia solo se pide los títulos. Nosotros vamos a tratar que asía sea.

¿Te ha pedido algo en especifico?

No he tenido la oportunidad de hablar personalmente con él, pero vamos a ver que es lo que quiere.

¿Te sientes un jugar más consolidado en el Olimpia?

Uno ha ganado su cosas por lo que hace con el trabajo, pero eso lo llena de mucho respeto hacia los compañeros para dar lo mejor, pero siempre dándole lo mejor al club.

Con Vargas eras titular, ¿Cómo te sientes con Restrepo?

Eso ya con el profe es diferente, ahora voy a tratar de acoplarme a lo que ocupa Restrepo y espero que sea del agrado de él y dar lo mejor al equipo.

¿Qué diferencias hay entre el trabajo de Vargas y Restrepo?

Al profe le gusta más maneja el balón, cambios de ritmo y lo que nos da es la confianza en uno.

¿Sientes que vas encajar bien en este sistema?

Si, me gusta como el profe practica. Yo he hablado con mis familiares, les comento como trabaja y que me gusta como lo hace.

¿Está Olimpia para pelear el campeonato con este plantel?

Claro, Olimpia con el plantel que tenga siempre vamos a pelear por el campeonato. Nos ha tocado un año muy difícil en el que no esperábamos esto, pero las cosas se dan de esa manera.

¿Cómo vez ese duelo con el Alajuelense?

Es un clásico más, un partido muy difícil en el cual hay que hacerlo de la mejor manera y tratar de sacar ventaja en casa.

¿Quién es favorito?

No he visto mucho al Alajuela, pero creo que estamos cincuenta a cincuenta.

¿Esta será una nueva experiencia internacional?

Ya tuve la oportunidad de jugar ante Pachuca de titular y estos son torneos importantes, donde uno puede demostrar de lo que está hecho y darse a conocer.

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

¿Regresas al equipo tras estar en la Selección Nacional?

Sí. Estuve en la convocatoria para los partidos de la eliminatoria y ayer me integré al equipo.

¿Cómo fue esa experiencia en la eliminatoria?

Muy bien. En lo personal tenía muchas ganas de jugar, pero el profe es el que decide al final y solo tocó apoyar al equipo.

¿Te motivó estar en una convocatoria de juegos de eliminatoria?

Sí, que en la lista de 23 jugadores te den la confianza de estar en el banco te hace sentir bien y te llena de aprendizaje.

¿Te sorprendió no ser convocado a la Copa Oro?

Si me sorprendió, pero igual, el profe es el que toma la decisiones y al final a mi solo me toca trabajar para volver a estar ahí.

¿Soñaste con estar en esa lista?

Si pensé que iba estar en la Copa Oro, trabajé para eso y más que estuve en la lista de las eliminatorias, pero al final el profe es el que decide.

¿Hubiera sido algo especial para vos?

Claro y más que nunca tuve la oportunidad de jugar un torneo de esos y a mi edad jugarlo sería genial, pero debo seguir trabajando.

¿Duelo quedar fuera?

Sí duele, pero las cosas son a su manera. Esta vez no me tocó y hay que seguir trabajando para la próxima sea para nosotros.

¿Te había dicho algo Pinto que no te iba convocar?

No, cuando nos venimos (Selección) solo nos dijo que pidiéramos una semana libre y que supuestamente todos los de Olimpia iríamos a la Copa Oro, pero al final, él decidió dejarme a mí. No se porqué, pero hay que seguir trabajando.