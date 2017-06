Carlos Pavón: "Estoy pensando en el mercado mexicano, pero es paso a paso"

Carlos Pavón se encuentra en Estados Unidos de gira, primero participó en un partido de Leyendas para recaudar fondos para Santiago Vergara y ahora está en Miami en otro evento benéfico. Desde allí habló de sus planes y de la poca oportunidad que tienen los estrategas de su camada en el país.

Pavón comenzó su carrera como entrenador de Marathón, luego dirigió al Vida y en este momento se encuentran sin club.

"Mucha gente dice que tengo que coger experiencia, que todavía es muy temprano y creo que he pagado mi derecho a piso. He sido asistente de Hernán Medford, Nahún Espinoza, Mario Zanabria y del profe "Pepe" Treviño. Las últimas dos experiencias que tuve desde mi punto de vista no lo hice mal, me siento capaz para poder dirigir en cualquier lado. No es fácil esta carrera como entrenador, pero tampoco es imposible, uno tiene que actualizarse para no ser sorprendido", inició contando en entrevista al portal Deporte Total USA.

El exgoleador catracho hizo carrera en el extranjero, jugó en México, Italia, Colombia y Guatemala y espera que en el mercado internacional se abra para esta nueva generación de entrenadores hondureño.

"Estoy pensando en el mercado mexicano, todo debe ser paso a paso porque no puedes ir a chocar con una pared y luego todo es peor. Todo a su debido tiempo, hay que estar preparado para cuando toque lo podamos hacer de la mejor manera. En Honduras hay una buena camada de entrenadores jóvenes, pero todavía no se les da la oportunidad, está esa duda hacia ellos. Yo he dicho que lo prueben a uno para demostrar si es capaz o no, casi toda mi generación somos técnicos y nos falta esa oportunidad. Si te dan la chance, no te dan confianza como se la dan al extranjero".

UN TÉCNICO NACIONAL EN LA SELECCIÓN

El goleador histórico de la Selección de Honduras fue consultado si ve lejos que un técnico nacional pueda asumir el mando de la Bicolor.

"Ojalá que no, últimamente las escuela colombiana nos ha invadido, no digo que sea mala, pero a veces pasa que se van con lo que han hecho algunos técnicos. Pero hay tiempo y la oportunidad va a llegar, siempre tenemos que estar listos", cerró.