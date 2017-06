Domingo Zalazar: "A Vuelto que se le ven condiciones bárbaras, va a aportar mucho"

No duró ni una temporada en Real España, pues se fue al Atlante de México merced a sus goles. Es el delantero que estaban añorando los hinchas aurinegros y su retornó vuelve a ilusionarlos.

Se trata de Domingo Zalazar, el argentino que viene a potenciar para el torneo Apertura a la Máquina de Ramón "Primitivo" Maradiaga.

Zalazar acepta que el trato de la parcialidad catedrática hace que "tenga un doble compromiso conmigo, con la gente y con el club".

Reconoce también que "me ha ido bien en Real España, por eso tengo la posibilidad de volver, pero ya pasó, es una nueva etapa, ojalá me pueda encontrar en mi mejor nivel para aportar".

Mingo dice que "veo a una dirigencia mucho más comprometida con el equipo"; además, valora que "San Pedro Sula es una ciudad muy linda, siempre estuve cómodo acá y se siente más tranquilo porque conoce".

En cuanto al rol que tendrá esta temporada en la realeza, Domingo Omar menciona que "el profe por ahí va a ir alineando a su equipo, uno es igual a los demás; decía del chico (Darixon) Vuelto que se le ven condiciones bárbaras, creo que le va a aportar mucho a Real España".

El ariete pampero anticipa que se trae a su familia: "Van a estar conmigo, es importante que puedan estar acá acompañándome, que me tengan presente y compartir con mis hijas", expresó.

Con "Primi" Maradiaga comenta que ya charló y sacó buenas conclusiones: "Tuve la posibilidad de que nos presentaran, pudimos charlar poco porque estaba en un curso FIFA, pero está con la misma idea, con ganas de poder lograr el título; pero bueno, para eso aún falta y hay que prepararse de la mejor manera".

SOLO SE PIENSA EN EL TÍTULO

Domingo Omar Zalazar, quien firmó por dos años con la institución sampedrana, apunta que "siempre estando en un club como Real España te obliga a pelear el título", así que "es un buen momento para gritar campeón".

¿Se siente presionado por haber dejado el listón alto? "Presión no, uno tiene la tranquilidad de confiar en sus condiciones, en lo que pueda aportar; estoy tranquilo por que vengo a un equipo que genera mucho, tiene muy buen pie y te asiste mucho para que podás terminar la jugada", analizó.

De México deja en claro dos facetas, una positiva y otra negativa: "Fue una experiencia buena en el sentido que uno aprendió cosas, pero hubo problemas extrafutbolísiticos que afectaron para que no salieran las cosas".

El sudamericano confiesa que en suelo azteca "había falta de pago, pero ya pasó, es historia y hay que enfocarse en el equipo".

El nivel entre las ligas de México y Honduras

"No sé, no me puse a medir, yo sé que en Honduras hay buenos jugadores, nosotros en Real España tenemos jugadores de Selección."

Sobre su regreso a la Máquina

Me fui sabiendo que habían salido las cosas bien, quedó ese deseo de regresar, siempre me trataron bien y uno trata de aportar al cariño que le dan a uno."