Ónice Flores revela todo: "No tendría una relación con un futbolista"

Ónice Flores, la simpática catracha de la pantalla chica y de las redes sociales no necesita presentación. Lo dulce de su carisma contagia a cualquiera. Sus bailes, empatía y el haberse convertido en la palillona más atractiva de los desfile patrios del 2015 le dieron un salto a la fama.

DE INFARTO: LAS MEJORES FOTOS DE ÓNICE FLORES, LA REINA DE LA REDES SOCIALES

Hace un año atrás, uno de los programas de entretenimiento (Los del Cuarto) de Televicentro, la ficharon como presentadora, pero hace un par de semanas fue noticia tras su polémica renuncia. ¿Qué pasó? Pues que ella nos cuente.

¿Realmente cómo crees que te hiciste famosa en Honduras?

Cada persona tiene una expectativa diferente sobre cómo he llegado a ser reconocida. Yo lo llegué a ser gracias al baile, si a mí me dicen que eso pasó por andar enseñando todo (cuerpo), es mentira. Mi prima subía a su Facebook pequeños videoclips míos bailando, eso ayudó bastante, además de convertirme en la Palillona 2015.



Cualquier cosa que vos hagás se vuelve viral en Honduras… si te caes, si bailás, si comés... ¿Cómo manejas eso?

Ja, ja, ja, sí. Ser una figura o ser una estrella son dos cosas diferente, estrellas son las de Hollywood. Yo me debo al público, gracias a ellos tengo mis seguidores, pero ellos se creen dueños de uno, te quieren decir qué comer y cómo vestirte. Te atacan. Si yo hago un video bailando ´twerking´ me dicen ridícula, en cambio a otra persona no.



Con todo lo que me dices siento que estás harta que te señalen…

Sí, llegó un momento en que cancelé algunas redes sociales, y dije –voy a ser lo que quería ser desde chiquita-. Quería ser psicóloga. Pasa que tuve la oportunidad de ser bailarina, ser alguien profesional en lo que hacía se volvió un sueño, es muy difícil ser bailarina y psicóloga.



¿De tantas veces que te señalan te has encerrado en tu cuarto a llorar?

Fíjate que no, aunque de pequeña he sufrido una crisis nerviosa, antes se pensaba que era caprichosa por los berrinches que armaba cuando no conseguía algo, pero no fue así. He sufrido mucho con ello, pero el apoyo de mi mejor amiga (Lissy Ayala) y mi familia.

¿Cómo se dio tu fichaje a Televicentro?

Recuerdo que fue por medio de un amigo, me dijo que su jefa estaba interesada en contratarme para ser la imagen de una marca. Tenía 17 años, no se atrevieron a contratarme así que esperamos un poco. Un día me dijeron que sí, fue un 14 de septiembre, ese día me dijeron que me dieron la bienvenida en vivo, al siguiente día me dicen que entreviste a las palillonas, pero yo no sabía qué preguntarles, no me importó y salí.



Te mandaron al campo de batallas sin armas, y acabaste haciendo….

Sí, ese día sí lloré, pero cuando vi las críticas me reí. Yo dijo –en realidad el paracaidista venía en pie, y cuando aterrizó, cayó de pie. Eso me dijo el camarógrafo y tenía razón, cayó de esa manera. Cuando me referí a los 25 mil lempiras del traje de las palillonas me refería a todos los gastos en conjunto. Luego de eso pensé que no me iban a contratar, me despedí de mi jefa y solo me dijo que el “ratings” había subido, no les importó si las críticas eran buenas o malas.

Campanita en el que era su trabajo en Televicentro.





Sí porque después de eso desapareciste del mapa…

Sí, pasaron varios días hasta que me contrataron. Me llamaron y le pedí disculpas a mi jefa por lo sucedido. Ella también se disculpó por no prepararme.



Normalmente hablas bien de televicentro, ¿entonces por qué saliste?

Realmente por qué salí no puedo decirte, yo les prometí a ellos confidencialidad, es algo que hablé con ellos. Un diario dijo que era porque habían enviado a Loren y Melissa en avión al Carnaval 2017, todo eso lo desmiento. Es algo confidencial mío, nada más. No tengo nada malo que hablar de ellos, pero tenían que salir de ahí.



¿Pero días después de tu salida apareciste buscando abogado en tus redes, se me hace que pasó algo grave…?

No, eso era para otro caso, pero es familiar. Pero sí necesitaba el contacto de un buen abogado para que me dieran orientación.



¿Te pagaban puntual?

Sí, por ello no tenía problema, no me puedo quejar de ello, el trato era igual para todos.



De acuerdo… te pagaban puntual, estabas feliz, pero algo anduvo mal por ahí ¿Sufriste acoso laboral?

No, mi jefa era mujer, mis compañeros están casados, yo tengo novio. Todos fueron buenas personas y respetuosos, así que ninguno se iba a atrever a inducirme en algo, es más ahí todavía hay cosas mías.



¿Vas a volver más adelante?

No, no voy a regresar a Televicentro. Hay televisión para rato, por los momentos pienso prepararme bien para proyectarle a la gente lo que no se pudo hacer con ellos. Seamos sinceros, ahí compartía pura tontera con las personas.

¿Cuál es todo ese “flow” que se tiene Roxana Somoza contigo?

Yo nunca le he tirado a ella. Es una persona que no da nada productivo, una persona con la cual no me puedo poner a pelear, ella tiene todo el tiempo del mundo para hacer sus montajes. Ella no trabaja, no estudia y creo que ni a la mamá le ayuda, en cambio yo sí, tengo que ver cómo hago para llevar dinero a la casa. No quería hablar de eso, pero ella ser armó todo el show para ganar fama.

¿Qué ocurrió?

Un día se filtró en mi Snapchat una foto de una niña con las venas cortadas, no sé cómo se filtró, tuve que borrar todo.



¿No eras tú entonces?

No, tuve que borrar todo y cambié mi contraseña. Una compañera me dijo que Somoza había compartido un meme sobre mí burlándose de ello. También dijo que andaba con mi novio, cuando a diario me escriben varias chicas diciendo lo mismo. Mi novio me dijo que solo la utilizó para darme celos, pero nunca llegaron a tener algo, yo tengo la contraseña de él, yo lo leí.



¿Te consideras una dama de la TV?

No, creo que los puestos se ganan y yo aún no me lo he ganado, soy parte de la farándula de Honduras, sé que dentro de unos años voy a tener un buen puesto en la televisión y me voy a ganar el puesto que muchos han perdido.



¿Has sido infiel?

Sí, pero en esta relación no. Recuerdo que en el colegio un chavo me sacó a bailar y me robó un beso.



¿Cómo te gustan los hombres?

Me gusta los hombres que se entregan, que te comprenda y que no te juzguen. También que no tema mostrarme al mundo.

LO ACEPTÓ



Sobre las fotos desnudas se confesó: "En una de las que se divulgó era yo".



Detalles

*Libro: Actitud de Vencedor, John C. Maxwell-

*Color: Negro

*Música Rock

Sus frases

"No tendría una relación con un futbolista".

"Tenemos mensajes que pueden dejar en mal a varios futbolistas de la Liga Nacional".



“En un momento quise ser una desconocida en busca de lograr mi sueño de ser psicóloga”.





SU PERFIL

Nombre: Ónice Flores

Fecha nacimiento: 12 septiembre 1998

Signo zodiacal: Virgo

Estudios: Periodismo

¡A tomar en cuenta!

Es una chica atractiva que le apasiona bailar, también le gusta la música, pero teme cantar en público. Dentro de una relación es romántica y mala cuando le fallan.