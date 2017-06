¡Golpe al corazón! La razón por la que Neymar rompió con Bruna Marquezine

Neymar no está pasando por el mejor momento en cuanto a su situación sentimental. A pesar de tener plata y ser famoso, el jugador pasa días muy duros.

Cuenta la prensa rosa de Europa que la estrella de la selección de Brasil anunció el fin de su noviazgo con Bruna Marquezine, con la que había retomado su relación amorosa al comienzo de este 2017.



Cuando todo parecía bien, y que se miraba como una relación estable, de pronto acá todo se cayó. Se ha revelado que el motivo de la ruptura fue el rechazo por parte de Bruna a una propuesta de matrimonio del futbolista.

'Neymar hincando rodilla en el suelo y sacando un anillo con la esperanza de que su novia le dijera que sí a la pregunta más importante que ha hecho en su vida, recibió un rotundo no', reseñan rotativos en el viejo continente.



"Es la última vez que hablo de mi vida personal porque no me gusta. Pero sí, estamos separados", dijo Neymar a los periodistas antes de entrar a un lujoso hotel de Sao Paulo en su natal Brasil.

"Fue una decisión de ambas partes, ella es una chica que admiro y hago fuerza por la felicidad de ella, no sólo en lo profesional sino también en la vida personal. Espero que ella sea feliz y la vida sigue. Terminamos como buenos amigos", confirmó Neymar.