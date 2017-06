Mateo Yibrín atiza contra Luciano Emilio y Bryan Acosta

Explosivas declaraciones brindó Mateo Yibrín, quien fue por mucho tiempo presidente del Real España de la Liga Nacional. El dirigente de fútbol no se guardó nada y atizó contra Luciano Emilio, ex goleador del equipo sampedrano.

Además, en esta misma entrevista que se la concedió a Diario La Prensa, habló sobre el momento de Bryan Acosta, quien aún no renueva con el Real España y según se conoce, Olimpia iría tras él en diciembre que quede libre.

SOBRE LUCIANO EMILIO



Cuenta cómo se fue a Olimpia: "Luciano Emilio nos dio su palabra que seguiría en el equipo. Nosotros nos dimos cuenta que tres meses antes Olimpia le había hecho un depósito en un banco. Fue algo horrible, me sentí traicionado".

Luciano Emilio dejó Real España para firmar con el Olimpia.

Le dieron casa y todo: "Fuad hizo el contrato, no tenía ni un peso, no tenía ni dónde dormir, el día que vino se iba a quedar durmiendo en el parque, Fuad se encargó de todo, le dio vivienda, comida. Estaba en la calle, le dimos la mano y nos pagó así".



No regresará a Real España: "Es una lástima que existan jugadores así. Él me ha escrito ahora que ya no es jugador, creo que es técnico o contratista. Él tiene las puertas cerradas para siempre (en Real España), por lo menos para mí".



SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS



Jorge Luis Pinto: "Nadie duda del trabajo de Jorge Luis Pinto, es un gran estratega y los jugadores tienen el privilegio de estar con él, no podemos tener un técnico como él todos los días; el problema son los jugadores y no el entrenador".



El pedido de Rafael Callejas: "Cuando la Selección cambió de entrenador, después de Suárez, me llamó Rafael Callejas y me dijo 'quiero a (Hernán) Medford' y le dije que Real España venía iniciando, que mejor buscaran un técnico interino, pero no me hizo caso y me dijo 'quiero a Medord'".

Hernán Medford dirigió por un poco tiempo a Honduras.

Error sacar a Medford: "Para mí fue un error haberlo sacado porque ya ahora nos damos cuenta que no es un tema de entrenador, nos damos cuenta que se cayó una generación y por eso ahora está costando. Callejas decidió sacar a Medford y traen a Pinto y nadie duda de la capacidad y calidad de su método de trabajo".



La nueva generación: "El problema es que hay una generación nueva que le está tocando adaptarse a una forma de trabajo. No podemos tener un técnico todos los días como Pinto y los jugadores que no quieren venir son ellos, tienen que verse al espejo".

EL TEMA DE BRYAN ACOSTA

Mal asesorado: "Bryan Acosta está muy mal asesorado, ha dado su palabra que renovará y no lo ha hecho. En diciembre queda libre, es un jugador en el que se invirtió mucho; se irá de Real España sin hacer ninguna negociación. El negocio lo hará un español que no ha invertido ni un peso".

Bryan Acosta finaliza contrato con Real España en diciembre.

Mal agradecido: "Acosta ha sido muy mal agradecido. Lo está perdiendo porque dio su palabra hace un año y hasta el día de hoy no ha cumplido; cualquier jugador que viene desde abajo y se va nos dolería".