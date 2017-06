Exjugador argentino asegura que directivos del FAS y Olimpia arreglaron partido

Aquel triunfo del Olimpia en el estadio Cuscatlán de El Salvador, casa del FAS, por marcador de 1-4 en 2010, fue arreglado, según reveló Alejandro Bentos.



El ex-futbolista argentino nacionalizado salvadoreño, fue entrevistado antes de que se le hiciera su partido de despedida este día y recordó aquel juego de FAS ante Olimpia por la Liga de Campeones de Concacaf el 30 de septiembre del 2010.



Bentos habló para el programa radial el 'Güiri Güiri al Aire' de El Salvador, el pasado viernes 23 de junio y sostuvo que directivos del FAS con el Olimpia tuvieron un arreglo.



Los periodistas Saúl Molina y Sergio Gallardo tuvieron de invitado a al ex atacante que reveló lo que hicieron para que le pagaran a la plantilla un mes de salario.



Los comunicadores le preguntaron a Alejandro sobre el tema de soborno que se mencionaba sobre el equipo FAS y él contestó sin ningún problema.



"Yo ya declaré, al FAS lo tacharon porque tenía jugadores en la selección. Yo hablé con directivos del FAS, fue ahí que la gente empezó a desconfiar, porque luego el FAS perdía y ya decían que habíamos vendido el partido, cuando eso no era así", comenzó diciendo Alejandro Bentos al 'Güiri Güiri'.

Alejandro Bentos militó por varios años en el FAS de El Salvador. Foto cortesía El Gráfico





Luego se refirió a los pasados directivos que tuvo el equipo salvadoreño y de lo que tuvieron que aceptar para que les pagaran un mes de salario.



"Cuando tuvimos problema fue con los colombianos (directivos), ese partido cuando jugamos con Olimpia, ese no fue un partido vendido. Ese partido los colombianos nos debían seis meses de salario y a nosotros nos ofrecieron una plata, no voy a mentir, pero no era un amaño, fue un arreglo entre directivos, y bueno la única forma de poder pagarnos era esa, no era una cantidad abultada, los equipos centroamericanos no ofrecen mucho. Ese partido perdimos, pero no porque Olimpia nos pasó por encima. Nos pagaron un mes de salario luego de eso", expresó Bentos al Güiri Güiri sobre el supuesto arreglo.



Al final el Olimpia con goles de Roberto Peña (AG), Ramiro Brushi, Wilfredo Barahona y Anthony Lozano ganaron el juego que dejó a los 'albos' como líder del Grupo D para que cerrara luego ante el Puerto Rico Islanders con un 3-1 a favor y terminar en el primer lugar, por arriba del Toluca. De esta manera clasificaron a los cuartos de final de esta competencia.