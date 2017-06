David De Gea presume de su novia con una foto desnuda en la cama

David De Gea tiene a una de las novias más deseadas en el mundo del fútbo y se trata de Edurne, una belleza conocida por su etapa como cantante, modelo, compositora y presentadora de televisión española.

Siempre que el guardameta español está de vacaciones, aprovecha para irse de vacaciones a la playa con su espectacular novia. Este año no ha sido la excepción.

Así es Edurne, la hermosa novia del portero del Manchester United.

De Gea ha revolucionado la red social Instagram publicando una foto en la que se ve a su novia durmiendo plácidamente en la cama solo tapada por el edredón.

El comentario de De Gea no deja lugar a la duda del amor que siente por la cantante: "Mi paraíso".

No hay duda que el amor entre ambos no tiene límite, pues una relación a distancia no es fácil de llevar. De Gea vive en Inglaterra y su hermosa novia en España.