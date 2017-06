Fuad Abufele: "Bryan es un caso difícil, va por el mismo camino de Quioto"

El tema de Bryan Acosta, quien se resiste a firmar la renovación con Real España y apunta al extranjero tiene incómodos a varios dirigentes del club. El último en referirse al tema fue uno de sus dos presientes, Fuad Abufele, quien también tildó de "malagradecido" al seleccionado nacional.

Fuad, quien apuntó que en este torneo Apertura la Máquina va "con todo como en los últimos torneos, garantizó de entrada, y antes de ahondar en Acosta, que "Mario Martínez tiene las puertas abiertas en el equipo para poderse venir, hemos aceptado su propuesta económica y lo que él requiera.



Terminando la Copa Oro sabrá si se podrá incorporar, o no; vendrá con buen nivel de la Selección Nacional", añadió.



En relación a Bryan, que en diciembre quedará libre si mantiene su intención de no estampar su rúbrica, el jerarca expuso que "Bryan es un caso bien difícil, va por el mismo camino de Quioto y Elis, a los que un contratista les da sostenibilidad económica y hace que no renueven con sus equipos".



A ello sumó un llamado a la Liga Nacional "porque nosotros nos fortalecemos con los contratos de los futbolistas y si va a venir un contratista que no deja ningún tipo de impuesto al país ni negocio va a ser el acabose del nuestro fútbol".



Fuad Abufele se mantuvo enérgico al igual que el vitalicio Mateo Yibrín y acotó que "hemos hecho hasta lo imposible, le hemos puesto cantidades de dinero para que pueda renovar, subiéndole el sueldo desde hace dos años, lo que dijo Mateo (Yibrín) es cierto, hay un malagradecimiento del futbolista".



¿Hay opción de que se resuelva la disyuntiva? "No podemos hacer nada, aprovecharlo, es un gran futbolista, como ser humano desearle lo mejor; hemos hecho de todo, lo hemos agarrado Mateo, Elías y yo, pero cuando le dan sostenibilidad económica y le ofrecen el cielo y la tierra no se puede hacer nada", lanzó.



También aprovechó para mandarle un mensaje al jugador: "Ahí de él sí quiere que lo recordemos en Real España porque dejó un buen contrato a la institución y tener las puertas abiertas en el futuro, porque en eso si somos claros, en Real España castigamos el malagradecimiento".



Abufele, incluso, valoró un aspecto curioso en el tema Acosta: "La esposa puso en un Twitter una situación, como dama la respeto y no voy a entrar en esas controversias, yo estaba claro cómo iba a terminar esta situación, alguien que actúa de esa manera no es bueno, que sepa la afición que no somos nosotros, le hemos ofrecido una cantidad de dinero y triplicar el sueldo de él para poderlo renovar".



Despidiéndose, el directivo fue puntual y le hizo una petición a Bryan: "Que cumpla, que nos haga campeón, pero Real España castiga la deslealtad y el malagradecimiento; por eso es que aquí Carlos Pavón, Mario Martínez y Bryan Róchez tienen las puertas abiertas y pueden hacer lo que quieran con la institución, porque son parte importante. También Claudio Nicolás Cardozo, (Julio) Palomo Rodríguez y (Marcelo) Macías".



"Él como futbolista ha sido disciplinado, se ha portado bien, en cada minuto de juego ha hecho las cosas como deben ser; es serio, formal, de familia y es una lástima que no quiera renovar."



Usted invierte, lo trae y confía para poder exportarlos... algo sí está claro, el hecho de Bryan Róchez (su fichaje por Orlando City) le dio sostenibilidad al equipo y cuando quiera puede venir a la institución."



Quiero ser claro, en Real España castigamos seriamente el malagradecimiento; creo que es una cuestión que no hemos dicho, pero sí somos resentidos."



El 7 de julio Real España visitará Florida, Copán como parte de su pretemporada; un día después, el 8, disputará un amistoso con los Lobos de la Upnfm (3:00 pm).



La Máquina tiene previsto realizar un partido de los niños en la colonia Fesitranh como parte de su apoyo a la Unicef.