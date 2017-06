Olimpia, en negociaciones con Jonathan Paz; también se refieren a Bryan Acosta

Dos semanas después de iniciados los trabajos de la pretemporada del equipo Olimpia, el técnico Carlos Restrepo sigue buscando encontrar los refuerzos necesarios para lograr un equipo competitivo en este campeonato.



El vicepresidente el equipo merengue ha dejado claro que hasta la fecha no han podido tener claros los nuevos jugadores que pueden llegar a reforzar al club en esta temporada.

"Nosotros hemos estado reunidos varios días de esta semana, no es fácil buscar los refuerzos que requiere él, se están buscando intensamente, estamos recabando información y cuando tengamos se la vamos a dar a la prensa. Estamos intentando tener un equipo competitivo, pero no es fácil, ya que varios equipos están reforzándose bien", dijo Osman Madrid en HRN.



ESTÁN NEGOCIANDO CON REAL SOCIEDAD



Osman Madrid sí pudo adelantar que el Olimpia ha mantenido negociaciones con los directivos del Real Sociedad, para hacerse de los servicios de Jonathan Paz.



"Estuvimos dialogando con el presidente (Ricardo) Elencoff sobre la cuestión de Jonathan Paz, por decir las cosas que han salido, pero estamos viendo otras cosas que el profesor requiere, pero ahí va decidir él, ya que hay muchos muchachos jóvenes que han subido y son buenos, lo está observando, posteriormente ver si los va dejar o van a otros equipos para que puedan tener mayor ritmo de juego", comentó.

Jonathan Paz juega en la Real Sociedad de Tocoa.

Los directivos del Olimpia ya tenían claro de lo que podría pasar con el futuro de Rony Martínez. "Estuvimos dialogando, pero fueron claros ellos, que si tenía una posibilidad fuera del país no se podía hacer nada, le salió y todo quedó como estaba, ya que la oportunidad era buena para Rony, y él está pensando en su futuro y el Real Sociedad se merece ubicar sus muchachos".



Lo que si queda claro es que siguen las negociaciones para llevar a sus filas al defensor Jonathan Paz. "Hemos estado hablando y vamos a ver si hay una posibilidad, pero eso depende de los acuerdos y vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía no puedo decir que hay una certeza, pero se anda buscando la posibilidad de traer un jugador que haga más fuerte al equipo", aseguró el directivo.



NIEGAN CONTACTO CON BRYAN ACOSTA



Luego de conocerse que el jugador Bryan Acosta no renovó contrato con el Real España, el directivo negó que el Olimpia esté interesado en sus servicios. "Nosotros no hemos hablado con él. Bryan Acosta es un buen jugador, no sé cuál es la situación de él. Hay una buena relación con don Elías Burbara, hemos hablado cada vez que hay oportunidad. Tampoco creo que un jugador tan importante esté desvinculado del Real España, pero igual, son decisiones de los clubes y solo ellos saben por qué se toman esas decisiones", explicó.

Bryan Acosta no renovó con Real España y aducen ha sido buscado por Olimpia.

Ante un posible interés del Olimpia: "Esa situación la tiene el técnico, ellos son los que deciden y uno hay que respetar esas decisiones. Ya si a ellos les interesa o no ellos dirán, pero aquí se respeta la decisión de ellos".



Además aseguró que: "No creo que el licenciado (Rafael) Villeda haya hablado con él, no creo eso, ya que lo primero que se hace en el Olimpia es respetar a los clubes, no sé por qué don Mateo ha escrito eso. Hasta el momento que yo sepa, nadie ha hablado con Bryan Acosta, no creo que ningún dirigente del Olimpia haya hablado, ya que lo primero que se hace es hablar con el técnico del club".



LOS QUE VAN A SALIR DEL OLIMPIA



Carlos Restrepo y toda la manada del león se traslada hoy en horas de la tarde hasta Cantarranas, donde tienen previsto seguir con la preparación de la pretemporada. Hasta la fecha los directivos del Olimpia no tienen claro quiénes son los jugadores que serán dados de baja o será cedidos a otros equipos.

1 fichaje confirmado tiene el Olimpia para el apertura; Dabirson Castillo quien llegó del Platense.





"Todavía no ha dado la lista el profesor, nosotros hoy nos trasladamos para el hotel Rosa, adelante de Valle de Ángeles, para trabajar en un espacio de 12 a 15 días y el profesor nos dará una lista, ya que está la Selección en Copa Oro", indicó Osman Madrid.



REFUERZOS EN EL ATAQUE



Luego de la negativa en el fichaje de Rony Martínez, la directiva del Viejo León tiene previsto seguir en la búsqueda de otros jugadores que puedan venir a fortalecer al club. "Vamos a ver que es lo que decide el profesor, ya que no es solo traer por traer, esas son las decisiones más importantes, ya que hay que ver los jugadores que le pueden dar rendimiento es donde uno va directo, pero trataremos de hacer un buen trabajo", explicó.