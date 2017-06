Jonathan Paz: "Cuando era niño soñaba jugar en Olimpia"

Jonathán Paz, mediocampista de la Selección Sub-23 de Honduras, dijo este lunes que de niño siempre fue aficionado de Olimpia y en algún momento le gustaría defender los colores de esa institución.

Las posibilidades de cumplir su sueño se puede hacer realidad tomando en consideración que los Albos están negociando con Real Sociedad su transferencia.

"Todavía no hay nada seguro de Olimpia, eso lo están manejando entre directivos, a los jugadores sólo nos informan cuando hay algo concreto. Lo importante es que me siento bien porque un equipo grande como Olimpia se interesa en mi trabajo, espero que Dios me ayude llegar a Olimpia", explicó Paz

Y agregó. "Desde pequeño siempre fui aficionado de Olimpia, mis padres también siguen a Olimpia, pero desde que Real Sociedad ascendió a Liga Nacional somos Real Sociedad pero siempre está el sentimiento por Olimpia. Cuando era niño soñaba jugar en Olimpia, espero que ahora adulto se pueda hacer realidad".

Paz se encuentra en su natal Ceibita, Colón pero hoy a las 3:00 de la tarde se unirá al plantel coloneño en el estadio Francisco Martínez Durón para iniciar los trabajos de pretemporada de cara al torneo Apertura.

ATADO POR CUATRO TORNEOS CON LOS ACEITEROS

El futbolista confiesa que aún tiene contrato por dos años con el "Grande del Aguan".

"Estoy algo ansioso para que se pueda definir esta semana o lo que Dios diga, la directiva está manejando las negociaciones. Tengo dos años más de contrato con Real Sociedad , cualquier negociación la tiene que hacer la directiva a mi sólo me toca esperar a ver qué pasa", reiteró.

"Si llego a Olimpia voy a seguir aspirando a muchas cosas, quiero saber qué se siente ganar un título, me gustaría salir al extranjero para ayudar a mi familia. No conozco personalmente al profesor Carlos Restrepo, nunca he platicado con él pero estoy informado que es todo un profesional, ojalá algún día pueda ponerme a sus órdenes, a la mayoría de jugadores sí los conozco porque hemos integrado varias selecciones, con la mayoría tengo buena relación".

SOBRE RONY MARTÍNEZ

En relación a la transferencia del delantero Rony Darío Martínez al equipo Boading de la Segunda División de China expresó.

"Estoy contento por el traspaso de Rony Martínez al extranjero, espero que triunfe porque es una buena persona y un buen jugador, su salida al extranjero me motiva a seguir trabajando", concluyó.