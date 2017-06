Luciano a Mateo: "Yo no estaba en la calle, ni tampoco aguantando hambre"

Luciano Emilio, exdelantero del Real España y Olimpia sigue su labor en su academia de fútbol en Los Estados Unidos, y antes de tomar su vuelo que lo llevara a su país natal, Brasil, aprovechó para dar su punto de vista sobre las declaraciones del directivo Mateo Yibrín.

"Me sentí un poco triste con ese tipo de declaración, ya que son cosas de 12 años atrás y parece que utilizaron mi imagen para otros fines, pero a mi lo que si me gustaría aclarar que cuando yo fue a Real España, yo estaba a punto de firmar un contrato con la UNAH y fue cuando recibí la opción de ir a probar con ellos. Yo creía que era la mejor opción y así fue. Yo decidí irme y no me arrepiento", comenzó diciendo Luciano Emilio.

Además aprovechó para dejar claro que en ningún momento estaba en la calle antes de llegar a firmar por el Real España.

"Yo estaba bien instalado en un departamento de la Universidad, cuando me dieron la opción de ir. Así que yo no estaba en la calle, ni tampoco aguantando hambre como dijo (Mateo Yibrín). Eso es falso, yo estaba en un departamento y fui directamente a la sede del Real España, porque tenía la pretemporada en La Ceiba y Roatán", contó.

Sobre los directivos que lo apoyaron en el Real España. "La persona que siempre me dio su apoyo fue Mario Verdial y Fuad Abufele, quién hizo todo por mí y siempre voy a estar agradecido y por supuesto con la afición de Real España. Pero esa imagen que yo estaba tirado en la calle, eso no existió, yo nunca haría esto en mi vida siendo jugador profesional de ir a un lugar y no saber donde voy a dormir".

"Yo creo más que todo que usaron mi imagen para tratar de presionar al chico (Bryan Acosta) que supuestamente Olimpia está interesado. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo pienso que Mateo debería de planearse bien y lograr cubrir las ofertas de Olimpia, ya que así ha perdido todos los jugadores. Si te fijas, los futbolistas que Real España agarra son de Vida o equipos denominados pequeños y les ofrece un mejor contrato. Entonces no entiendo por qué les duele que un jugador se vaya al Olimpia, si tienen una mejor oferta", indicó.

SOBRE EL DINERO DEPOSITADO



Luciano Emilio dejó claro que siempre mantuvo las negociaciones con el Real España, pero al ver que no se logró llegar a un feliz termino, se decidió ir al Olimpia.

"Cuando él dice que yo prometí firmar con el Real España, yo creo que ningún jugador promete firmar hasta que negocia. Lo que estaba en el contrato, es que yo le daría la primera opción al Real España, pero nosotros desde seis meses antes de vencerse el contrato estábamos negociando y miraba que no iba superar las expectativas, ya que yo era el mejor jugador del país en ese momento. Entonces yo negocié con Olimpia después que vi que las negociaciones no iban avanzar", explicó.

MENSAJE CLARO A MATEO

El exjugador fue muy claro y aprovechó la entrevista para mandarle un mensaje claro a directivo del Real España.

"Yo pienso que Mateo debe planificar de una manera que le pueda ganar al Olimpia, no disparar en contra de los jugadores, ya que nosotros crecemos para crecer en lo económico y salir al extranjero. Olimpia siempre lo ha hecho así y pienso que los jugadores no deben estar arrinconados o presionados que se les va cerrar las puertas, ya que el mundo del fútbol es grande".

LAS PUERTAS CERRADAS

Luego que Mateo Yibrín dijera que tiene las puertas cerradas en el Real España: "Yo entiendo de la manera que él toma esto, yo la verdad en este momento no pienso ni salir de Estados Unidos y lo único que hice fue comentar lo que estoy haciendo, lo mismo tengo platicas con el Olimpia. Él está en su derecho de decir que las puertas están cerradas, pero no tiene nada que ver con el jugador que el Olimpia quiere contratar y que él no sabe la manera como retenerlo y está usando mi imagen para presionar al muchacho".

Y agregó: "Las declaraciones polémicas solo llaman la atención de la prensa, la afición o estar patrocinando pancartas, apretando los jugadores y esto promueve la violencia a los jugadores. Yo cuando fue a jugar a San Pedro Sula con el Olimpia la gente estaba bien enfurecido por haber cambiado de equipo y estuve cerca de ser agredido y eso se pasa del fútbol. Pero los dirigentes debemos evitar buscar polémicas para no poner a los jugadores en contra de la afición"

NO SE ARREPIENTE DE IR AL OLIMPIA

Luciano además fue muy preciso en decir que no se arrepiente en haber tomado la decisión de ir a los merengues.

"No, yo pienso que eso era lo que tenía para mí el momento, nosotros hicimos un buen trabajo en el Real España y deberían recordar que después de una década en el equipo ganamos un título y después fue otro. Yo contribuí con el equipo durante los años que estuve y después recomendé a Pedrinho que rindió bastante. Tuvimos problemas económicos desde entonces, como casi tres meses sin cobrar sueldo, pero igual nosotros trabajamos duro y sacamos adelante al equipo".

FUE TODO LEGAL

Ante las declaraciones del directivo catedrático, el exjugador fue claro y considera que cada decisión que tomó fue legal y de acuerdo a sus intereses.

"Yo pienso que sí, todo estuvo bien. Nosotros hicimos bien las cosas y ese tema está terminado. Esto es más que todo una manera de presionar un chico que quizás está asediado por un equipo, pero no deberían mencionar mi nombre y todo lo dejan con polémica. Si se dan cuenta, el logo de mi academia es un león con los colores amarillo y negro, ya que sé valorar a los dos clubes más importantes que tuve en Honduras"

Finalmente Luciano Emilio confirmó que a pesar de todas estas declaraciones de Mateo Yibrín, sigue manteniendo una amistad y el contacto con los dirigentes de Olimpia y Real España. "Yo siempre estoy en contacto con Osman Madrid, Fuad Abufele", finalizó.