Padres de Bryan Acosta: "Mi hijo no es esclavo de Real España"

Reymundo Acosta y Adilia Ramos, padres del futbolista de Real España y la Selección de Honduras Bryan Acosta, reaccionaron molestos con los directivos españolistas Mateo Yibrin y Fuad Abufele porque calificaron al futbolista de malagradecido al negarse a renovar contrato con el club.

"Las palabras de Mateo Yibrín y Fuad Abufele las tomo como dos dirigentes que no saben nada de fútbol, Real España no formó a Brayan, siempre fue agente libre desde el momento que lo llevé al Real España no le costó un cinco la formación de Bryan. Nosotros costeamos los gastos de alimentación y hospedaje por eso nos sorprenden esas palabras tan ofensivas", dijo Mundo Acosta, ex futbolista del Vida en la década de los ochentas.

Y agregó. "No entiendo por qué quieren cerrarle las puertas a un jugador que lo ha dado todo por el club, partido a partido, creo que se van a quedar sin jugadores con esa actitud porque cada jugador que sobresalga sin duda va a querer salir al extranjero o a otro equipo y ellos no lo puedan impedir".

RECUERDA LA OFERTA DEL ALAJUELENSE

Yibrín y Abufele manifestaron que. "Hay un contratista que le dá sostenibilidad económica al jugador y hace que no renueve contrato con su club. Hemos hecho hasta lo imposible, le hemos puesto cantidades de dinero, le hemos triplicado el sueldo para renovar, hay un malagradecimiento del futbolista (Bryan Acosta) y eso lo castigamos seriamente porque somos resentidos".

Por su parte Reymundo Acosta respondió. "Creo que Mateo Yibrín y Fuad Abufele van a terminar jugando con sus familias porque pretenden cerrarle las puertas a todos los jugadores que no quieran renovar contrato, muchos jugadores no van a querer llegar a Real España por la forma como quieren tratarlos"

"No es pecado que un jugador trate de superarse, es un jugador con mucha disciplina, es muy responsable. Ya se le olvidó a Yibrín y Abufele que ya no estamos en los años ochentas cuando los jugadores le pertenecían a los equipos hasta el día de su muerte, todavía están pensando que los jugadores son esclavos, mi hijo no es esclavo de Real España", recordó

Acosta, quien está completamente ciego producto de un balazo en la cabeza provocado por un individuo que lo asaltó por robarle un celular hace seis años expresó.

"Por qué están brincando hasta ahora que se le va a terminar el contrato, por qué no le dieron la oportunidad de salir cuando le salió una oferta en Alajuela de Costa Rica. Los jugadores no son esclavos, son trabajadores, los directivos son empleadores, los jugadores siempre quieren superarse para el futuro de su familia"

LA MADRE DEL JUGADOR; DEBEN RESPETAR

La madre de Bryan Acosta también lamentó la posición asumida por los directivos aurinegros.

"Como madre me siento mal que tilden a mi hijo de malagradecido, ellos dicen eso y es malo, deben respetar a las personas, ellos se disparan con esos comentarios contra Bryan. Los directivos de Real España hablan por hablar pero no saben nada, que lo sigan difamando si así son felices"

"No sé porqué le dicen los directivos de Real España mal agradecido a mi hijo, ni yo de madre que lo parí le digo esas cosas. Eso del Olimpia no sé de donde lo han sacado, a Olimpia le caen los problemas de todos los equipos. No sé po qué no quieren a Olimpia porque siempre le caen los problemas, si Brayan no tiene ninguna relación con ellos", cerró.

LO DIJERON:

"Mi hijo no firma ningún contrato ni toma una decisión sin consultarme porque soy su representante, todas las decisiones las tomamos juntos, nunca negociaron con Bryan, eso es mentira. Lo que pasa es que miran que su contrato termina en diciembre y ahora confunden las cosas".

Reymundo Acosta - Padre del jugador

"Ahorita está concentrado en la selección cuando termine la Copa Oro se va a integrar a Real España porque es su equipo, eso no nos calienta la cabeza, ojalá sepan como hablar de sus jugadores".

Adilia Ramos - Madre del jugador