¡En el olvido! Un mes después de la tragedia ocurrida en el estadio Nacional

Mañana se cumple un mes desde la tragedia ocurrida en el Estadio Nacional, donde cuatro personas fallecieron durante la final entre Motagua y Honduras Progreso.



Han pasado los días y como ya es costumbre en la mayoría de casos en el país, no hay respuestas o un dictamen claro sobre lo sucedido, mucho menos personas procesadas por los decesos.



Doña Reyna Fúnez estuvo por muchos años al lado de José Vidal Zúniga, una de la víctimas, quien era taxista. Ella percibe que estas muertes quedarán en la impunidad y confiesa que ha llamado a Pedro Atala para solicitarle ayuda, pero, según nos relata, el presidente de Motagua no le contesta.



“Eso está en el olvido, ahí lo dejaron estancado como una muerte más. Se olvidan de las personas que dependíamos de él y no se ponen a pesar si uno tiene para alquiler o para pagar la casa, es más yo he tratado de comunicarme con Pedro Atala, porque le solicité que me ayudara a conseguir trabajo, pero no me contesta”, dice.



Al momento de velar y enterrar el cuerpo de José Vidal, existió auxilio por parte de la dirigencia azul, pero a criterio doña Reyna, fue mínimo y por ello ahora trata de salir adelante con los recursos que tiene y la falta del bastión de la familia.



“La dirigencia de Motagua me ayudó con 20 mil lempiras para los gastos fúnebres, pero usted sabe que en esas situaciones se va más dinero, ellos no ayudaron en más y bueno yo ahora estoy saliendo adelante como puedo, haciendo venta de golosinas en mi casa”.

La tragedia que se vivió en el estadio Nacional fue tema de conversación en todo el mundo.





Ella también confirma que el Ministerio Público no tomó un testimonio a nadie de la familia ni mira interés en buscar a los responsables, incluso menciona que su esposo laboró en dicha institución.



“La gente del Ministerio Público a nosotros no nos tomó ningún tipo de declaración y eso que él trabajó ocho años como motorista con ellos, el llamado que yo hago es que investiguen lo que pasó para que no se vuelvan a dar otras muertes como las de hace un mes en el estadio”.



Para finalizar, recordó que junto a su esposo celebraban los triunfos de Motagua y que al estadio asistían cuando podían, tras la pérdida nada volverá a ser lo mismo en la vida de ella y su familia. “Yo antes iba al estadio con él, pero luego de esto nunca volveré ni celebraré nada del Motagua”.



Cuatro personas fallecieron y 13 resultaron heridas ese 28 de mayo en el coloso capitalino, la estampida de ciudadanos que desesperadamente ingresaron por el portón número 11 hizo que se suscitara la tragedia, misma que sigue sin aclararse.

HERMETISMO Y FALTA DE CLARIDAD EN MP



La Fiscalía de Delitos contra la Vida lleva el caso de las cuatro personas fallecidas en el Estadio Nacional. DIEZ trató de obtener más información en torno al avance de las investigaciones, pero el Ministerio Público lo mantiene en hermetismo.



Sí se pudo conocer que los fiscales asignados no han cerrado el caso a pesar que se tomaron testimonios a varias personas, entre las que están dirigentes de Motagua. Posibles requerimientos podrían tardar ya que el ente investigativo está apostando a otros casos de “mayor impacto” como el de Teodoro Bonilla o del Seguro Docial.

Muertos y heridos se vivieron en la gran final del torneo Clausura.





MOTAGUA TIENE LISTOS A SUS ABOGADOS



La dirigencia de Motagua, comandada por Eduardo Atala, ya tiene listo su cuerpo de abogados en caso de que el Ministerio Público presente requerimientos fiscales a cualquier persona ligada al bicampeón nacional tras las muertes en el Estadio Nacional.



La defensa legal de las águilas entró en labores desde el momento en que la dirigencia del club fue citada para brindar declaraciones en el ente investigativo, que busca determinar a los autores materiales de la tragedia. En las últimas fechas el tema no ha sido tocado ante los medios por las personas que mandan en Motagua.