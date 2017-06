Héctor Vargas sobre Osman Madrid: "Fue nefasto conmigo"

Héctor Vargas, quien aprovecha la etapa de reacondicionamiento del plantel de primera de Marathón para observar nuevos talento, no se anduvo por las ramas a la hora de referirse al alto dirigente de Olimpia, Osman Madrid, a quien catalogó como "nefasto".

Sobre la pretemporada verdolaga, el timonel argentino manifestó que está "aprovechando que se van al campo de golf y a la montaña con el profesor Ayala, tenemos que ganar tiempo, le dije a los futbolistas que va a costar un poco porque 45 días de inactividad es mucho tiempo", explicó.

En relación al periodo de prueba al que se sometió el delantero cubano Yaudel Lahera, Vargas comentó que "estamos mirándolo, viendo que nos muestra de más, si bien Marathón mira jugadores como otro equipo no lo hace, es un club grande y tenemos que ser exigentes en ese tema, buscamos lo mejor".

Sí acepta que "le vimos algunas características interesantes, pero Marathón necesita gente con más cosas y esperamos que las muestre en estos días, si no tomaremos la decisión, pero está en evaluación todavía", apuntó.

Sobre el recurso humano con el que cuenta, el DT indicó que "es un plantel muy obediente, quizás en los planteles que dirigí no tuve la obediencia de este plantel, acá tenemos un liderazgo en el caso de Mario (Berríos), quien estando en el campo de juego o no te ayuda mucho; así se pueden hacer grandes cosas".

DISPARÓ DURO Y TENDIDO CONTRA OSMAN MADRID

Al ser consultado sobre la opción de traer algún descarte de Olimpia, Héctor Vargas dejó en claro que "no creo que Olimpia lo quiera prestar a Marathón, y menos si estoy yo, el tema lo maneja el gerente y no creo que a ningún jugador de Olimpia lo manden aquí".

Sin desprenderse del tema, Vargas incendió la rueda de prensa al decir que el vicepresidente albo, Osman Madrid, "fue totalmente nefasto conmigo, lo he dicho un montón de veces, no estoy descubriendo nada, lo de él fue una persecución y el único respaldo grande que tuve fue el de Rafael Ferrari", expresó.

¿Nefasto? "Es que es la palabra ideal para su comportamiento; fue una persecución, desde cortarme la pretemporada hasta insultar al jugador dentro del campo de juego, pregunten, porque ya tuvo problemas con el preparador físico de Restrepo, averigüen en Tegucigalpa porque ya tuvo un altercado con él".

Cerrando, mencionó que Madrid causó la salida de un Seleccionado Nacional de la institución merengue: "A Óliver Morazán, por eso se fue del equipo, lo insultó en el vestuario, degradándolo completamente y por eso el jugador no quiso continuar en el equipo".

CORTITAS CON VARGAS:

Fichajes

"La posibilidad está, pero traer por traer no quiero, pero si uno mira a uno que le vea posibilidades y le gusta lo aceptamos, pero como siempre he dicho, los que están no sobran y los que se van no hacen falta."

Diego Reyes y Johnny Leverón

"Siempre que pueda venir esta la posibilidad, pero hay que ver si los números cierran para que pueda y tenga las intenciones; Diego es un jugador probado que ya ha estado aquí, no es como el caso de Lahera, el cubano, al que tenemos que ver; al igual que en el caso de Leverón, los que no cierran son los números."

Osman Madrid

"Él estaba en su posición y yo en la mía. A veces ser demasiado honesto molesta a la gente y yo no voy a cambiar mi posición. La relación siempre fue complicada conmigo y lo voy a decir cada vez que tenga la oportunidad."

Discusión con Madrid

"Un lunes hablamos en la oficina de él y nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, yo no le escondo nada a nadie, él me dijo cosas en las que no estaba de acuerdo, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo; sabe lo que pienso de él".

Rafael Ferrari

"Con don Rafa fue una relación completamente diferente, me aguantó, una página especial para él, conmigo fue un respaldo grande y tuvo un apoyo que con ningún jugador había hecho."