"El Bolillo" Gómez afronta la Copa Oro con el relevo del fútbol panameño

Hernán Darío "El Bolillo" Gómez dejó claro que está contento con afrontar la Copa Oro 2017 con el relevo del fútbol panameño, y señaló que lleva un equipo "muy técnico" y se intentará "llegar lo más lejos posible".



Gómez no se guardó ante la prensa su alegría con el grupo que ha conformado para esta Copa Oro. "Nos gusta los 23 jugadores que llevamos estamos contentos con la lista, tenemos un equipo muy técnico".



"El Bolillo" dio su evaluación de los rivales del grupo (Estados Unidos, Nicaragua y Martinica), sumado a sus aspiraciones en el torneo, donde Panamá ya ha jugado dos finales.



"Yo no me preocupo de lo que lleven los otros equipos, nosotros tenemos un trabajo y vamos a tratar de llegar los más lejos que podamos", comento.



El tema obligado era el hexagonal de Concacaf, en el que Panamá marcha cuarto, con siete puntos.



¿Cómo prioriza este torneo el técnico, tomando en cuenta la hexagonal? Qué se buscará en este torneo? o ¿la Copa Oro será aparte de la hexagonal?



"Este torneo no lo puedo sacar aparte de la hexagonal, aunque para mí es mucho más importante el hexagonal. En la Copa de Oro, Panamá tiene que ir a representar bien al país, los jugadores tienen dar una buena presentación y nosotros a hacer un buen trabajo", señaló.



"De todas maneras va muy pegado el trabajo que vamos a hacer allá con lo que falta del hexagonal".



Sobre si la Copa Oro entorpece el trabajo para la hexagonal manifestó que no, ya que el torneo da "la oportunidad de ver variantes y de darle partidos de selección a jugadores que tiene pocos, de tener más claridad para los partidos de la hexagonal".



Gómez indicó que se lleva una renovación importante en el fútbol panameño "dentro esa renovación, creo que vamos a necesitar jugadores para lo que resta la eliminatoria, entonces nos conviene que haya esta Copa Oro".



El estratega no espera nada distinto del grupo de jugadores, eso debido a que "si se ponen a ver la lista todos estos jugadores ya han jugado eliminatorias con nosotros y vamos a tratar de mantener el estilo. Te pongo un ejemplo, si termina la eliminatoria en octubre y en enero comienza la otra, esta es la selección".

Siguiendo con la línea de los jugadores y de la renovación, Gómez confirmó que está es la nueva era y lo sustentó: "Estos es un proceso. Aquí hay jugadores que estuvieron en el mundial sub 20, hay tres, eso es bastante, que de 20 jugadores tenga tres importantes, de esos tres, dos titulares, eso es parte de un proceso de las inferiores".



Panamá regresa al torneo de Copa Oro luego de un mal pasaje, debido un arbitraje extraño de Mark Geiger en semifinales frente a México.



Gómez esquivó la pregunta de Geiger y se fue más allá, al hacer mención de los técnicos que se quejan de los árbitros.



"Hay técnicos que trabajan mucho afuera de los partidos, como este señor (Jorge Luis) Pinto, señaló. "A los árbitros hay que dejarlos tranquilos, pero esta clase de personajes, te digo que son nefastos para el fútbol".



La selección nacional completa hoy a las 16:00 horas (21:00 GMT), su segundo entrenamiento para el máximo torneo de selecciones de Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf), en el estadio Rommel Fernández, al este de la capital de Panamá.



Panamá arrancará su periplo por esta Copa Oro el 8 de julio frente a Estados Unidos, para el 12 medirse a Nicaragua y cerrar la primera fase el 15 de julio contra Martinica.