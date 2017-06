El comunicado de Olimpia tras acusaciones de amaño de exjugador del FAS

El exfutbolista argentino Alejandro Bentos desató la polémica al acusar al Olimpia de haber arreglado con FAS de El Salvador un partido de Liga de Campeones Concacaf. El equipo albo desmintió las mismas en un comunicado.

El encuentro se disputó en 2010 y los albos se impusieron 4-1 en el estadio Cuscatlán.

"Cuando tuvimos problema fue con los colombianos (directivos), ese partido cuando jugamos con Olimpia, ese no fue un partido vendido. Ese encuentro los colombianos nos debían seis meses de salarios y a nosotros nos ofrecieron una plata, no voy a mentir, pero no era un amaño. Fue un arreglo entre directivos. Ese juego lo perdimos, pero no porque Olimpia nos pasó por encima. Nos pagaron un mes de salario luego de eso", dijo Bentos en entrevista a medio salvadoreño.

Los merengues aseguran que "desconocemos cuál es la intensión de querer perjudicar la imagen del club al pretender involucrarle en actividades ilegales del campo internacional".

Y hace especial énfasis en que en ningún momento sus directivos o personal ligado al club han "establecido comunicación" con otros dirigentes nacionales ni internacionales "para buscar favores deportivos como el amaño de resultados".

Olimpia dice que sus actuaciones en el actuaciones en el ámbito nacional e internacional han sido transparentes y "deja en manos de las autoridades hondureñas y de Concacaf las investigaciones".

Por último explican que "se reserva el derecho de proceder legalmente" contra Alejandro Bentos "por las acusaciones sobre amaño de partidos".

EL COMUNICADO