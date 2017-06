Yaudel Lahera, el amigo del actor William Levy que busca convencer en Marathón

Desertó en pleno Zócalo de la capital de México un 7 de noviembre de 2014 y lo hizo con un solo objetivo, triunfar en el fútbol y de paso mejorar su calidad de vida. Así comenzamos esta historia con el delantero cubano Yaudel Lahera, que busca convencer a Héctor Vargas en Marathón.

MERCADO: Jonathan Paz se va a México y buscarán que Ronaldino se quede en Honduras

Lahera, quien define al deporte rey como algo "incomparable", cuenta la "tensión" que rodeó su deserción de la escuadra nacional caribeña en víspera de los juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputaron en Veracruz hace tres años. Una cita en la que también estuvo la Selección de Honduras.

"Mis inicios fueron en una primaria allá, empecé a jugar, muchos me preguntan por qué jugué fútbol si hay otros deportes nacionales; lo hice por pasión, el fútbol es incomparable y gracias a Dios fui llamado al equipo de la capital y comencé la historia mía", rememora.

Lo más curioso es la relación cercana de Yaudel con el actor cubano-americano William Levy, cuyo agente fue el que se encargó de apoyarle en su decisión.

"Logré salir de Cuba por mi representante, que es manager personal del actor William Levy. Se me dio la oportunidad de estar entre los tres mayores para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, me puse en contacto con él y se dio la situación de ir a México y decidirme", añade.

Cuenta que ya instalado en suelo azteca, y tras haber superado las dificultades que su determinación traía consigo, se enroló en el América de México, en donde "estuve alrededor de seis meses, conseguí los papeles y ellos me prestaron a Cimarrones de Sonora, jugué un año y me prestaron nuevamente a Tepatitlán de Morelos".

El ariete reconoce que al menos no corrió tantos riesgos como sus compatriotas que deciden cruzar los 170 kilómetros que unen Cuba con Estados Unidos en balsas, algo que jamás habría hecho: "Yo siempre le decía a mi familia que si mi destino era arriesgarme a una balsa en el mar yo seguiría en Cuba, yo prefiero mi vida sobre cualquier cosa. Si Dios me estaba escuchando me puso las cosas así, en bandeja, personas que me brindaron su casa y su apoyo también", expresó.

EN MÉXICO VIVIÓ MOMENTOS TENSOS

Yaudel Lahera acepta que "fue difícil, es una decisión que tienes que pensar obvio con la familia entera", pero "el sueño tuyo está por delante" y hay animarse.

Sobre el preciso instante en que cambió su vida, cuenta que "salimos de compras con la Selección al Zócalo, allá en el D.F. y caminé, no sé el rumbo, pero ya tenía a quien llamar, a la seguridad de William (Levy) y así fue todo, un momento difícil y tenso pero había que dar el paso", explicó.

Recuerda, además, que "absolutamente nadie sabía" lo que haría; eso sí, "cuando se dio todo se les hablo a mis amistades y todos me apoyaron, porque ellos saben cómo es la situación allá".

Y es que "son pocos los que saben, es una cosa muy secreta, muy pocas personas deben saberlo porque entonces no viajas".

Yaudel no dejó de hablar de su nuevo reto y menciona que "he escuchado mucho de Marathón, desde que se empezó a hablar de la posibilidad que tenía, es un equipo grande que hace años no gana un torneo de Liga y creo que ya es momento".

Sobre lo que más lamenta de haberse decidido en ese lejano 2015, es claro: "Lo único que puedo lamentar, mi familia que está allá y no jugar con la Selección, a cada jugador profesional le gustaría jugar con la Selección".

LO DIJO:

"Salimos de Cuba por un sueño, para cumplirlo en el fútbol o en una mejor vida; es muy difícil ver a un cubano querer sacar a su familia adelante"

"Se mantiene igual todo en Cuba, poquito mejora, si lo comparan a nivel mundial seguimos cien años atrasados"

DATOS:

3 Años tiene sin ir a Cuba el futbolista Yaudel Lahera, quien tiene 25 años y ha jugado en los clubes F.C La Habana, Cimarrones y Tepatitlán (México).

1 Persona desertó en ese viaje de la Sub-21 que desertó en México, Yaudel Lahera, quien lo hizo en calidad de refuerzo puesto que ya contaba con 23 años.