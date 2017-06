Mario Martínez: "Mi primera opción es Real España, pero voy a escuchar ofertas de otros clubes"

Mario Martínez es baja confirmada en la Selección de Honduras para la próxima Copa Oro que se va a disputar en Estados Unidos por un desgarre en el aductor que lo obligará a estar de baja al menos dos semanas.

El futbolista, que decidió poner punto y final a su aventura por el fútbol egipcio, dejó en claro que cuenta con varias ofertas en el extranjero aunque no ve con malos ojos volver al país, en donde él mismo sentencia que "mi prioridad en Honduras es el Real España".

Mario Martínez no jugará la Copa Oro con Honduras.

Sobre la polémica del momento que tiene Bryan Acosta con la Máquina, el futbolista sí fue sincero y apoyó a su compañero de la H al considerar que los directivos "tienen que entender al jugador", pues "obviamente quiere salir al extranjero".

LA ENTREVISTA:



Ya desvinculado del Enppi de Egipto, ¿cuál es el futuro de Mario Martínez?

La verdad que terminamos el vínculo con el Enppi, agradecido porque nos trataron bien, querían que siguiera un año más pero pensando en mi familia, muchas cosas que al final me llevaron a un acuerdo; dejo buenos compañeros, llegué a un gran club y agradecido, contento y esperamos volver algún día, nunca se sabe si pronto.

MARIO MARTÍNEZ SE PERDERÁ LA COPA ORO



¿Había mucha opción en Medio Oriente y África pero se decidió por volver a América?

Sí, complicado, obviamente hay ofertas por allá, cuando llegas a Egipto los países cercanos empezaron a preguntar por mí, agradecido con Dios porque se me presentaron equipos de África, pero hay que esperar la mejor oferta para mí.

Mi sueño fue siempre jugar en Real España y ahora que regreso a Honduras ¿por qué buscaría otro club? Mario Martínez





¿Dónde están las mejores opciones para sus intereses?

Quiero estar donde mi familia esté bien, lo tengo claro, quiero venirme en donde esté más cerca de Honduras, ya intenté estando lejos y es complicado, no los disfrutás teniendo a tu familia lejos, no disfrutás el fútbol, entonces es algo complejo y decidí llegar a un acuerdo con el Enppi y vamos a ver qué decisión tomamos para quedarnos más cerca, y si no pues regresar a Honduras, muchas personas lo ven mal, yo no, de aquí salí, ¿por qué tendría que pensarlo?.



Difícil que un futbolista anteponga a su familia sobre el dinero...

La verdad me pueden dar los millones que me den, pero si mi familia no está cómoda yo no me siento bien ni disfruto el fútbol, al final eso fue lo que pasó y tomé la decisión; muchos se acercan y me dicen "dejás el futuro", pero eso no se sabe, prefiero disfrutar a mi familia y ser feliz, disfrutar también el fútbol con mi familia al lado.

Mario Martínez no seguirá con el ENNPI de Egitpo.

Muchos aquí lo relacionan a Olimpia, ¿cómo está esa situación?

La verdad que sí, rumores siempre van a haber, yo siempre lo he dicho que mi primera opción en Honduras es Real España; soy profesional, obviamente voy a escuchar ofertas de otros clubes, vamos a ver qué pueda pasar, hablé con la directiva de Real España y les dije que iba a esperar la Copa Oro para ver qué podía pasar, pero estamos pensando y al final donde pueda quedarme que sea por el bien mío y de mi familia.



¿En qué porcentaje tiene afinado su regreso a Real España?

Cuando toco el tema de regresar a Honduras Real España tiene el cien por ciento de posibiidades, pero soy profesional y no voy a decir que nunca voy a jugar en otro club porque no lo sé, no quiero quedar como un jugador malagradecido o mentiroso, pero obviamente Real España siempre tiene la prioridad, soy un jugador leal y derecho, que siempre habló claro; igual ofertas siempre van a haber y uno está dispuesto a escucharlas.

SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS



Pasando a otro tema, ¿cuánto lamenta no poder estar en la Copa Oro?

Mi sueño fue jugar en la Selección Nacional, se podrán decir muchas de la misma y sus jugadores, pero siempre disfruto de los compañeros y el grupo; si las cosas no se hacen perfectas es fútbol, y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, no jugamos solos. Triste porque no voy a poder estar, pero yo sé que hay un buen grupo que puede hacer un buen torneo y aspirar al título en esta copa.



¿Cuánto tiempo le llevará recuperarse de los problemas físicos?

La verdad que salí con molestias del partido contra México, un desgarre en el aductor, todavía me faltan como dos semanas para recuperarme y llegamos a la conclusión con el profe de que sería mejor estar en terapia, recuperarme bien proque después sería más complicado.



¿Dónde se recuperará?

Estaremos con el doctor Óscar Benítez haciendo terapias para llegar a estar nuevamente al cien por ciento.



¿Importante para estar a plenitud para el arranque de la temporada?

Claro, vamos a prepararnos, a estar en terapia, para estar lo más pronto posible al cien.



¿Qué le dice a la gente de Real España que no lo quiere en otro club?

Contento y agradecido con mucha gente que me escribe y comenta en mis redes sociales que si llego al club o no, yo creo que soy muy agradecido con el equipo y la afición que me apoya y decirles que mi prioridad en Honduras es el Real España y al final vamos a pensarlo bien. Voy a escuchar algunas ofertas, ver si voy a salir y escuchar la oferta del club.



¿Qué opina de la polémica contractual entre Bryan Acosta y la institución?

Ellos (los directivos) tienen que entender al jugador, él está joven, tiene un futuro por delante, obviamente quiere salir al extranjero y piensa en su familia. Yo lo entiendo porque cuando tenía la edad de él yo también quería salir al extranjero, es un sueño que tiene uno de chico, está en su edad, en la Selección y ojalá le salga una oportunidad y pueda salir; no es malagradecido, lo conozco bien, le doy toda la razón; no tiene nada que ver de que no le tenga cariño al equipo.