Wilmer Crisanto: "A Walter Martínez le vamos a inyectar que el grupo es sano"

Wilmer Crisanto estará ligado dos años más con Motagua. El futbolista estampó su firma y asegura que "Yo era el que más quería renovar".

MERCADO: Real España cederá jugador al extranjero y Motagua confirma legionario

El ceibeño terminaba de ver el partido entre Chile y Portugal cuando atendió nuestra llamada. "Estoy sumamente contento, renové con el equipo con el que volví a sentir amor al fútbol. Solo quiero lograr cosas importantes para Motagua y esperamos aportar más" manifestó.

Con su continuidad Motagua conserva a uno de sus penaleros más letales y Olimpia lo sabe porque ha sufrido últimamente los dardos del ceibeño.

"Todos los partidos son distintos, siempre lo voy a decir, el primer penalero es Rubilio, yo soy el segundo. Mi trabajo en el equipo es lo que me ha renovado. Espero seguir obteniendo triunfos".

Los últimos años en Victoria no fueron tan agradables como se pensaba, el equipo tenía algunos problemas económicos y al futbolista lo marginaron en la reserva. La Jaiba viajó a México a enfrentarse a Xolos de Tijuana y Wilmer vio el partido desde su casa.

"Yo estaba pasando momentos difíciles, a los Xolos los enfrenté pero en La Ceiba, a México no viajé. Dios me cubre en los momentos difíciles. Esa vez recibimos una gran goleada en México, yo me quedé lamentándolo pero es algo de lo que Dios me cubrió".

SU ADAPTACIÓN Y CONSEJOS AL NUEVO FICHAJE

Por la confianza que existe con Wilmer le consultamos ¿Porqué no te costó adaptarte a la capital ni te pesó la camisa de Motagua? El hombre del dorsal 18 nos respondió sin vacilar.

"Es que yo ya sabía cómo era el ambiente aquí, estudié en Tegucigalpa además. Pero todo depende del grupo que te encontrás. Ese es el secreto, que el grupo sea sano y que te arrope. Diego se dio cuenta que el grupo debía ser sano y nadie tenía que hablar mal del compañero. Primero vine yo de Victoria, después llegaron Castellanos, Andino y los extranjeros Rougier. Hay compañeros que han cometido errores, en el camerino lo hablamos, pero nos arropamos siempre. Al compañero nuevo le decimos que somos y que representa jugar en Motagua".

"A Walter Martínez le vamos a inyectar que el grupo es sano y que nadie va a hablar mal de nadie, aquí somos muy unidos y todos nos cuidamos somos una familia" agregó.

El 30 de julio Motagua enfrentará a Ronaldinho en un partido histórico. "Eso está a la vuelta de la esquina, vamos a jugar con Dinho, el mejor del mundo. Es de disfrutarlo no solo por los motagüenses y los aurinegros, es una fiesta nacional tener a ese personaje, es un regalo que el futbol me da".

Además, Wilmer podría compartir ese día con Amado Guevara, uno de los futbolistas que siempre admiró. "Mi papá jugó con Amado cuando él estaba más joven. Uno de los sueños de mi padre era que yo jugara con Amado. Cuando yo llegué él ya tenía un año de haber salido del club. Se habla de que Guevara estará para ese partido así que vamos a tener ese honor".

