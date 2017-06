Asamblea del Vida no acepta la renuncia de presidente José Galdámez

Los asambleístas del Vida no aceptaron anoche la renuncia del presidente José Galdámez porque no apareció otra persona calificada para ocupar ese cargo y de acuerdo a los estatutos delcClub debe seguir al frente hasta que se eliga una nueva junta directiva.

En la reunión se acordó realizar otra asamblea extraordinaria para el próximo 14 de julio, donde se elegirá una nueva cúpula para el periodo de un año., según explicó el actual vicepresidente Roberto Dip.

"Dentro de 15 días nos vamos a reencontra para elegir nueva Junta Directiva para que sea legalmente inscrita en Liga Nacional, queremos seguir trabajando de la mejor manera, por lo pronto seguiremos gestionando con la directiva actual mientras elegimos la próxima", explicó Galdámez.

Y agregó. "No hay problema en contratar jugadores, estamos en la disposición de seguir apoyando desde cualquier trinchera, si la asamblea nos dice que sigamos apoyando lo haremos aunque desde la vocalía 30 pero como presidente no estoy dispuesto a seguir por los momentos por mis múltiples ocupaciones, lo que pasa es que no quiero sacrificar algunos asuntos familiares y financieros. Vida necesita un presidente de 24 horas, hay que reunirse permanentemente".

PRESIDENTE DECORATIVO

Por su parte Dip expresó. "En el Vida pueden haber 10 presidentes, pero si sólo están figurando no vamos a llegar a ningún lugar, el presidente tiene que estar consciente que ese puesto va acompañado de una responsabilidad financiera de su bolsa o a través de gestiones, pero no puede estar un presidente sólo pintado"

"Hay directivos que no aportan ni dinero, ni tiempo, ni ideas, solo se ponen a criticar, esos directivos deben renunciar porque están ocupando un puesto que otros puede ocupar para aportar, pero el presidente tiene que aportar dinero", enfatizó.

"El presidente tiene que suplir las deudas económicas por eso queremos un presidente que resuelva los problemas del Club por eso no aceptamos la renuncia de Galdámez porque los estatutos dicen que si no hay una persona calificada el presidente actual debe seguir en su cargo", cerró