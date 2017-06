Bimundialista Erick Arias juvenil busca oportunidad en el Marathón

El entrenador argentino Héctor Vargas, junto con su asistente técnico Jorge Ernesto Pineda, se encuentra evaluando al grueso del plantel con el que cuenta Marathón para el torneo Apertura, destacando entre los más jóvenes el mundialista Sub-17 y Sub-20 de Honduras, Erick Arias.

El exvolante del CF Vilanova de la primera división de Cataluña y el Comayagua FC del ascenso hondureño, manifestó que "estamos esperando a ver qué pasa, el profesor Vargas me está dando la oportunidad de estar en el primer equipo y primero Dios se me dé de quedarme en el club".

Arias cuenta que aún no le han dicho nada concreto: "Estamos esperando a ver, no me han dicho concretamente que día me darán la respuesta, pero estamos trabajando".

El aguerrido centrocampista está entrenándose desde la semana anterior con el conjunto verdolaga y cuenta que está libre y espera tener su primera experiencia en la máxima categoría del balompié hondureño: "Mis papeles los tengo, solo estoy esperando la noticia para ver si me quedo", acotó.