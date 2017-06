Dylan Andrade: "Minnesota quería mandarme a préstamo al Red Bulls"

En una entrevista para DIEZ, el capitán de la Selección Sub 20 de Honduras, Dylan Andrade, nos detalla de su experiencia vivida en el mundial juvenil de Corea del Sur donde nuestro equipo nacional quedó eliminado en la primera fase.

Dylan estuvo recientemente en un periodo de prueba con Minnesota United FC de la MLS y asegura que logró convencer a al técnico Adrian Paul Heath, quien le pidió al catracho que se quedara entrenando con el equipo, ya que el cupo de los extranjeros actualmente está agotado y no podía formar parte de la actual plantilla, es por eso que el defensor decidió mejor regresarse a jugar para el Platense con el que aún no logro firmar contrato para la próxima temporada.



¿Qué tal la experiencia vivida en el Mundial de Corea?

La experiencia de ir a un mundial no se da todos los días, fue algo lindo, era una de las metas que nos habíamos trazado, primero fue del mundial de Chile sub 17, ahora fue la de la sub 20, gracia a Dios se dio, es una experiencia que queda marcada para un futbolista es un sueño hecho realidad.



¿Crees que se pudo haber aspirado a algo más?

Creo que sí, tanto como equipo o individualmente todos aspirábamos pasar a la siguiente fase, teníamos el material humano, teníamos todas las herramientas, el profesor Carlos Tábora que para mí es uno de los mejores técnicos que hay en Honduras, porque sabe mucho, como persona nos transmite mucha confianza, la verdad teníamos todo para avanzar a cosas importantes pero lastimosamente no se nos dieron los resultados, la verdad nos esforzamos, pero el tiempo de Dios es perfecto y vendrán otras oportunidades, pero si fue una linda experiencia.



¿Qué pasó por tu mente cuando no saliste de titular contra Nueva Zelanda, sabiendo que eras el capitán de esa Selección?

Como jugador uno siempre trata de dar su mayor esfuerzo para convencer al técnico que uno es el que tiene que jugar, yo me esforcé y cuando observé el 11 y no estaba, me sorprendí, pero acepté la decisión del profe (Carlos Tábora), con él tengo una excelente relación, más que ser mi técnico yo le guardo mucho respeto, es un padre para mí porque fue el técnico que me hizo debutar en Platense, la confianza que él me dado aún no me la da ningún otro técnico, solo le pedí a Dios para que le fuera bien al equipo.



¿No sientes que fue un fracaso quedar eliminados en la primera fase?

No, para nosotros tampoco fue un triunfo porque nuestras aspiraciones eran avanzar a la siguiente ronda, pero como dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entonces nosotros lo vemos como una experiencia más, una experiencia que no todos los días se dan, eso era una meta que todo jugador se traza cuando inicia su carrera y yo le doy gracia a Dios porque a mí se me dio la oportunidad.



Conocimos que estuviste realizando una prueba con el Minnesota de la MLS. ¿Cómo te fue?

Si, estuve una prueba con ellos, fue una buena experiencia, me iba a quedar, el técnico me dijo que tenía buen nivel, pero solo me iba a quedar entrenando porque el cupo de extranjeros está lleno, ellos querían mandarme a préstamo al Red Bull pero yo decidí regresarme al Platense para ganar más minutos en primera división, pero posiblemente en el mes de agosto o enero del próximo año regrese.



Hablemos de Platense ¿Qué significa ese equipo para usted?

Platense para mi significa mucho, es un equipo especial para mí y mi familia, porque sin ser nada confiaron en mi trabajo, cuando llegué era todo un novato, solo tenía 16 años cuando firmé con Platense, fue el primer equipo profesional donde yo he estado, para mí siempre va tener ese significado especial en mi corazón, mi meta es salir de aquí (Platense) para otro equipo en el extranjero, y cuando regrese al país vestir nuevamente la camiseta de este club.



Ahora que regresas a Platense ¿cuáles son tus metas?

Mis metas siempre han sido jugar, quiero consolidarme y ganar minutos y así poder aportar en el equipo.



¿Cómo miras el equipo para este torneo?

Veo buenos refuerzos, estamos trabajando bien y el grupo está unido.



¿Crees que se puede aspirar a un campeonato?

Sí, claro que se puede aspirar a un campeonato, todo depende de la aptitud y el compromiso que haya.



Tu relación con Clavasquin ¿Cómo es?

Mi relación el profe es profesional, yo trato de trabajar fuerte para siempre estar en los 18 convocados.



Ya en el cierre de la entrevista Andrade nos comentó que su meta primeramente es consolidarse en Platense luego jugar en el extranjero, dijo que no les cierra las puertas a otros equipos de la Liga Nacional pero que su anhelo es jugar siempre para los 'escualos'.